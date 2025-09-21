قدميها لأبنائك بانتظام، أطعمة تزيد من التركيز

أطعمة تزيد من التركيز، مع بداية العام الدراسي، يسعى الآباء والأمهات إلى تهيئة أبنائهم نفسيًا وصحيًا لتحقيق أفضل أداء دراسي.



ومن أبرز الجوانب التي تساهم في نجاح الطلاب هي التغذية السليمة، إذ تلعب الأطعمة دورًا جوهريًا في تعزيز وظائف الدماغ، خاصةً التركيز والانتباه والذاكرة.



فالدماغ يحتاج إلى عناصر غذائية محددة لكي يعمل بكفاءة، مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3، الفيتامينات، المعادن، البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية السليمة، أن التغذية السليمة هي حجر الأساس لنجاح الطلاب في مسيرتهم الدراسية. فالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لا تعزز فقط من صحة أجسامهم، بل تدعم أيضًا وظائف الدماغ الحيوية مثل التركيز، الانتباه، والذاكرة.





أطعمة قدميها لأبنائك لزيادة تركيزهم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة تيفني أهم الأطعمة التي يجب تقديمها للطلاب بانتظام طوال العام الدراسي لتحسين مستوى تركيزهم وأدائهم العقلي.

أطعمة تزيد التركيز



1. الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون، التونة، والماكريل تُعتبر من أهم مصادر الأحماض الدهنية أوميغا 3، وهي أحماض ضرورية لصحة الدماغ. أوميغا 3 يعزز نمو الخلايا العصبية ويحسّن من كفاءة النقل العصبي، مما يساعد الطلاب على التركيز لفترات أطول ويقوي الذاكرة. يمكن تقديم الأسماك مرتين أسبوعيًا، سواء مشوية أو مطهوة بطرق صحية، أو حتى بإضافة التونة إلى السندوتشات المدرسية.

2. البيض

البيض غني بالكولين، وهو عنصر مهم لتكوين الناقل العصبي "أسيتيل كولين" المسؤول عن تقوية الذاكرة. كما يحتوي على البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين B12 الذي يساعد على زيادة الطاقة الذهنية. من السهل إدخال البيض في النظام الغذائي اليومي للطلاب سواء في وجبة الإفطار أو كجزء من وجبة العشاء.

3. المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، الفستق، وبذور الكتان ودوار الشمس مليئة بالدهون الصحية، البروتينات، والألياف، إلى جانب فيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا العصبية من التلف. تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يمكن أن يمد الطالب بطاقة مستمرة ويحسن من عمل الدماغ. يمكن وضع المكسرات في علبة صغيرة داخل حقيبة الطعام المدرسية كوجبة خفيفة صحية.

4. الشوفان والحبوب الكاملة

الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الشوفان والحبوب الكاملة تمنح طاقة مستدامة للدماغ، على عكس السكريات السريعة التي تؤدي إلى تقلبات في الطاقة والتركيز. الشوفان في الإفطار مع الحليب أو الزبادي والفواكه يمد الطالب بالشعور بالشبع لفترة طويلة ويحسن من التركيز والانتباه داخل الفصل.

5. الخضروات الورقية

الخضروات مثل السبانخ، الجرجير، الكرنب والبروكلي تحتوي على فيتامين K، حمض الفوليك، ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الدماغ. هذه العناصر تساهم في تحسين الذاكرة على المدى الطويل. إدخال السلطة الخضراء أو الساندوتشات الغنية بالخضروات إلى الوجبات اليومية يعزز من صحة الدماغ ويساعد الطلاب على الأداء الأكاديمي الأفضل.

6. الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

التوت بأنواعه، العنب الأحمر، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، وهي عناصر تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين التواصل بين الخلايا العصبية. تناول كوب من العصير الطبيعي أو ثمرة من هذه الفواكه كوجبة خفيفة يساعد على تقوية الذاكرة وزيادة الانتباه.

7. التمر والعسل

التمر غني بالسكريات الطبيعية السريعة الامتصاص التي تمد الدماغ بالطاقة الفورية، كما يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. أما العسل فيعزز من مستوى الطاقة ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم. يمكن إضافة التمر أو العسل إلى وجبة الإفطار أو كسناك صحي في منتصف اليوم الدراسي.

8. منتجات الألبان

الحليب، الجبن، والزبادي تحتوي على البروتينات، الكالسيوم، وفيتامين D، وكلها عناصر تعزز من صحة الدماغ والعظام في آن واحد. الزبادي بشكل خاص يحتوي على البروبيوتيك الذي يحسن من صحة الأمعاء، مما ينعكس إيجابًا على المزاج والتركيز. تقديم كوب من الحليب صباحًا أو علبة زبادي مع الفواكه يعد خيارًا مثاليًا للطلاب.

9. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تحسن من تدفق الدم إلى الدماغ. تناول قطعة صغيرة منها قبل الدراسة أو أثناء الاستراحة يساعد على تحسين الانتباه والمزاج. لكن يُفضل الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها بسبب احتوائها على السعرات الحرارية.

10. الماء

رغم أنه ليس "طعامًا"، إلا أن الماء أساسي جدًا لصحة الدماغ. الجفاف حتى وإن كان بسيطًا قد يؤدي إلى ضعف التركيز والشعور بالتعب. لذا يجب تشجيع الطلاب على شرب كميات كافية من الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.

نصائح عملية لإدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي للطلاب

تجهيز لانش بوكس يحتوي على وجبات متنوعة مثل ساندوتش تونة، مع ثمرة فاكهة، وزجاجة ماء.

استبدال الوجبات السريعة والحلويات المصنعة بالمكسرات والفواكه الطازجة.

إعداد وجبة إفطار متكاملة تحتوي على بروتينات (بيض أو جبن)، كربوهيدرات معقدة (شوفان أو خبز أسمر)، وخضروات أو فواكه.

الحرص على التنويع في تقديم الأطعمة حتى لا يشعر الطالب بالملل، مثل التبديل بين السلمون والتونة، أو بين الجوز واللوز.

التقليل من المشروبات الغازية والسكريات الصناعية لأنها تؤثر سلبًا على التركيز والطاقة.

