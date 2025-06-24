الثلاثاء 24 يونيو 2025
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صحة ومرأة

مشروب طاقة طبيعي لطلاب الثانوية العامة يساعد على التركيز

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى تركيز عالٍ وذاكرة قوية وطاقة مستمرة لمساعدتهم على الاستيعاب والمذاكرة لفترات طويلة.

ومن أفضل الطرق لدعم الجسم والذهن خلال هذه المرحلة الحاسمة، تناول غذاء صحى ومتوازن يساعد المخ على التركيز ويقوى الذاكرة، وهو ما تحرص عليه الأمهات حفاظا على التفوق الدراسى للطلاب.

مشروب طبيعي لطلاب الثانوية العامة يساعد على التركيز 

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، مشروب طبيعي يجمع بين الفوائد الغذائية والطاقة الذهنية ويساعد على زيادة التركيز ويمد الطلاب بالطاقة التى تساعدهم على المذاكرة.

مكونات المشروب:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام

كوب من الحليب (أو الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان)

3-5 حبات من التمر (منزوع النوى)

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج (اختياري)

نقطة من الفانيليا الطبيعية (اختياري)

طريقة التحضير:

  • ينقع التمر في نصف كوب ماء دافئ لمدة 10 دقائق لتليينه.
  • في الخلاط، يضاف الحليب مع التمر المنقوع، العسل، القرفة، الكاكاو، والزنجبيل.
  • يخلط جيدا حتى يصبح القوام ناعم ومتجانس.
  • يقدم المشروب دافئ صباحا أو قبل المذاكرة.
  • ولنتائج أفضل، ينصح بتناول هذا المشروب مع وجبة إفطار خفيفة، مثل شطيرة من الحبوب الكاملة أو حفنة من المكسرات النيئة.
  • كما يفضل تقليل الكافيين الصناعي خلال فترة الامتحانات واستبداله بمثل هذه البدائل الطبيعية.

فوائد المشروب:

  • تحفيز الذاكرة والتركيز، فالقرفة والزنجبيل يعملان على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الدماغ، والكاكاو يحتوي على مضادات أكسدة تحفز مراكز التركيز والذاكرة.
  • مد الجسم بالطاقة، فالتمر غني بالجلوكوز والفركتوز، مما يمنح الجسم طاقة سريعة وطبيعية، والحليب يحتوي على البروتينات والكالسيوم المهمة لصحة الجسم والدماغ.
  • تحسين الحالة المزاجية، لأن العسل الطبيعي يرفع من طاقة الجسم ويقلل من التوتر، والكاكاو يحتوي على مادة "الفينيل إيثيل أمين" التي تعزز الإحساس بالسعادة.
مشروب طبيعي لطلاب الثانوية العامة 
مشروب طبيعي لطلاب الثانوية العامة، فيتو 

نصائح غذائية لطلاب الثانوية العامة 

وهناك بعض النصائح الغذائية لطلاب الثانوية العامة التى تساعدهم على التركيز فترة الامتحانات، منها:

-تناول وجبة إفطار متوازنة، وتعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، خاصة للطلاب، ويجب أن تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان أو الخبز الكامل، والبروتين مثل البيض أو الزبادي، والدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات، وهذه المكونات تضمن توفير طاقة مستدامة وتساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

-الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم صحة الدماغ، ويمكن تناول الفاكهة الطازجة كوجبة خفيفة، مثل التوت والموز والتفاح، والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي في الوجبات الرئيسية.

-الحرص على شرب الماء، والجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ ويقلل من التركيز، لذا ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ويمكن تنويع السوائل بتناول العصائر الطبيعية والشاي الأخضر.

-تناول الوجبات الصغيرة والمتكررة، وذلك بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة، يمكن تقسيم الطعام على خمس أو ست وجبات صغيرة طوال اليوم، وهذا يحافظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا ويوفر تدفقًا مستمرًا للطاقة.

-تجنب السكريات والوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض حاد يسبب الشعور بالتعب والارتباك، وينصح بالابتعاد عن الحلوى والمشروبات الغازية والوجبات السريعة.

-تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3، والأحماض الدهنية أوميجا 3 مفيدة لصحة الدماغ، ويمكن العثور عليها في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والمكسرات مثل عين الجمل، والبذور مثل بذور الكتان.

-الحصول على كمية كافية من البروتين، والبروتين مهم لإنتاج الناقلات العصبية التي تؤثر على المزاج والتركيز، ويمكن الحصول عليه من اللحوم البيضاء، البيض، البقوليات، ومنتجات الألبان.

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طلاب الثانوية العامة مشروب طبيعي لطلاب الثانوية العامة يساعد على التركيز الثانوية العامة صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

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