تزامنًا مع بدء الدراسة، مشروبات وعصائر تعزز التركيز وقوة الذاكرة

تبحث الأمهات عن الحلول المثالية ليستطيع الأولاد تحقيق أفضل النتائج والدرجات منذ أول أيام الدراسة، والذي يتحقق من خلال حفاظ الأطفال على تركيزهم خلال اليوم الدراسي بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة وقوة عمل العقل.

ولذلك نقدم مشروبات وعصائر تعزز صحة دماغ الأطفال وتزيد من قوة تركيزهم، فتحتوي المشروبات المعززة للدماع على عنصر “النوتروبيكس”، بل إن بعض المشروبات الأخرى غنية بمكونات مثل مضادات الأكسدة والبروبيوتيك، التي تدعم صحة الدماغ، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

مشروبات تعزز صحة الدماغ

القهوة

تُعد القهوة من أكثر المشروبات النوتروبيكية استهلاكًا في العالم. وتأتي فوائدها للدماغ بشكل أساسي من الكافيين، الذي أثبتت الدراسات قدرته على تحسين زمن رد الفعل.

فوجدت دراسة حديثة أن شرب 0.5 إلى 1 كوب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بـالخرف لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. وأظهرت دراسة أخرى أن الكافيين قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون أو تأخير تطوره.

يُعد استهلاك الكافيين آمنًا بمعدلات تصل إلى 400 ملج يوميًا، أي ما يعادل حوالي 4 أكواب من القهوة، وينصح تقديمها للأطفال الأكبر سنًا.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة كافيين أقل من القهوة، ولكنه يضم مركبين نوتروبيكيين واعدين هما: إل-ثيانين وإيبيجالوكاتيكين جالات (EGCG).

وتشير الدراسات إلى أن إل-ثيانين قد يزيد من موجات ألفا في الدماغ، المرتبطة بالاسترخاء، تقليل التوتر والقلق، وتحسين جودة النوم. وعند دمجه مع الكافيين، قد يعزز الانتباه والأداء المعرفي.

أما EGCG، فهو نوع من مركبات الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر، وقد أظهرت الأبحاث قدرته على عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما يعني أنه قد يمتلك تأثيرات إيجابية على الدماغ، وربما يساعد في مكافحة أمراض التنكس العصبي، وإن كان هذا يتطلب المزيد من البحث.

عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C، حيث يوفر كوب واحد منه ما يعادل 103% من القيمة اليومية الموصى بها. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول فيتامين C يرتبط بتحسين الانتباه، التركيز، والأداء في العمل.

ورغم هذه الفائدة، قد تفوق أضرار عصير البرتقال المحلى فوائده، إذ أن محتواه العالي من السكر والسعرات الحرارية يجعله مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، لذلك يفضل تقديمه للأطفال بنسبة سكر قليلة للغاية

عصير التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على مركبات البوليفينول النباتية التي قد تمنح فوائد لتعزيز الدماغ. وتعتبر مركبات الأنثوسيانين - التي تمنح التوت لونه المميز - مسؤولة بشكل كبير عن هذه الفوائد.

العصائر والمشروبات الخضراء

تعتمد الفوائد المعززة للدماغ للعصائر والمشروبات الخضراء بشكل كبير على مكوناتها، ولكنها غالبًا ما تكون غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المفيدة. يمكن تحضيرها من مكونات مثل الكرفس، الخيار، السبانخ، الليمون، وأوراق النعناع.

مشروبات الكركم

يُعرف مشروب "الحليب الذهبي" بأنه مشروب دافئ وكريمي يحتوي على الكركم. ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مضاد للأكسدة قد يزيد من إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF).

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة مستويات هذا العامل قد تحسن الوظائف المعرفية، خاصةً وأن المستويات المنخفضة منه ترتبط باضطرابات عصبية.

عصير الشمندر

يُعرف الشمندر بغناه بمركبات النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك. ويعمل هذا المركب على تعزيز تدفق الدم وتزويد الخلايا بالأكسجين، مما قد يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ ووقايته من الأمراض العصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.