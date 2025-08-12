راحتك النفسية تبدأ من مطبخك، أطعمة تخلصك من الإجهاد والتوتر

أطعمة تخلصك من الإجهاد والتوتر، في ظل ضغوط الحياة اليومية، وتعدد المسؤوليات التي تتحملها المرأة بين العمل والأسرة والحياة الاجتماعية، يصبح التوتر والإجهاد النفسي من أكثر المشكلات شيوعًا.





ومع أن الحلول النفسية وأساليب الاسترخاء ضرورية، إلا أن الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له دور أساسي في دعم الصحة النفسية وتقليل مستويات القلق والإجهاد.



الأمر لا يتوقف على "الأكل الصحي" بالمعنى التقليدي، بل هناك أطعمة محددة تحتوي على مكونات تساعد الجسم على إنتاج هرمونات السعادة، وتهدئة الجهاز العصبي، وتحسين النوم، مما ينعكس مباشرة على الحالة المزاجية للمرأة.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية أن الغذاء ليس فقط وسيلة لسد الجوع أو الحصول على الطاقة، بل هو عنصر أساسي في بناء الصحة النفسية للمرأة.



أضافت الدكتورة مها، أن اختيار أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات الطبيعية التي تدعم الدماغ والجهاز العصبي يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد الإجهاد والتوتر، لكل امرأة.

أطعمة تخلصك من الإجهاد والتوتر

أطعمة لراحتك النفسية

فيما يلي تستعرض الدكتورة مها، قائمة بأهم الأطعمة التي تحارب التوتر وتدعم الراحة النفسية عند النساء:

1. الشوكولاتة الداكنة… متعة صغيرة ومفعول كبير

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى، بل مصدر غني بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد التي تساهم في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتعزيز الشعور بالسعادة. كما أنها تحفّز إفراز هرمون السيروتونين المعروف باسم "هرمون المزاج الجيد".

يفضل اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، وتناولها باعتدال للحصول على فوائدها دون الإفراط في السعرات الحرارية.

2. المكسرات… وجبة خفيفة لراحة الأعصاب

اللوز، الجوز، الكاجو، والبندق غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الاسترخاء. نقص المغنيسيوم في الجسم يرتبط بزيادة مستويات القلق والعصبية.

كما تحتوي المكسرات على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتحافظ على صحة الدماغ. حفنة صغيرة يوميًا كفيلة بدعم حالتك المزاجية.

3. الشاي الأخضر… هدوء في كوب

يحتوي الشاي الأخضر على مادة "الثيانين" التي تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز، مع نسبة معتدلة من الكافيين تمنحك يقظة ذهنية بدون زيادة معدل ضربات القلب كما يفعل القهوة.

كوب إلى كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يخفف من الإحساس بالتوتر ويدعم صفاء الذهن.

4. الأسماك الدهنية… غذاء للدماغ والمزاج

السلمون، السردين، والماكريل غنية بأحماض أوميجا-3 التي تلعب دورًا في تكوين الخلايا العصبية والحفاظ على وظائف الدماغ. تشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يتناولن الأسماك بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.

يفضل تناول وجبتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا للحصول على نتائج فعّالة.

5. الخضروات الورقية… قوة المغنيسيوم والفولات

السبانخ، الجرجير، الكرنب، والبروكلي تحتوي على كميات عالية من الفولات، وهو فيتامين ضروري لإنتاج السيروتونين والدوبامين، الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج.

كما أن هذه الخضروات غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف حدة التوتر.

6. الحبوب الكاملة… طاقة ثابتة بدون تقلبات مزاجية

الخبز الأسمر، الشوفان، والأرز البني تمنح الجسم طاقة بطيئة الامتصاص، مما يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم ويمنع نوبات الانفعال الناتجة عن انخفاضه.

كما تحتوي على فيتامينات "ب" التي تدعم وظائف الجهاز العصبي وتقلل من أعراض الإجهاد.

7. الزبادي… دعم للهضم والمزاج معًا

الأبحاث الحديثة تربط بين صحة الأمعاء والصحة النفسية، حيث أن الأمعاء السليمة تفرز مواد كيميائية عصبية تؤثر على الدماغ. الزبادي الغني بالبروبيوتيك يعزز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما ينعكس على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

يمكن تناول الزبادي مع الفواكه الطازجة والمكسرات لوجبة خفيفة مثالية.

8. الأفوكادو… دهون صحية لراحة الدماغ

الأفوكادو مصدر ممتاز لفيتامين "ب" وحمض الفوليك، وهما أساسيان لصحة الجهاز العصبي. كما يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ودعم وظائفه.

إضافة شرائح الأفوكادو إلى السلطات أو تحضير عصير صحي منه فكرة رائعة لتغذية الجسم والعقل.

9. التوت… مضاد طبيعي للإجهاد التأكسدي

التوت الأزرق، الفراولة، والتوت الأسود تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، التي تحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي المرتبط بالضغط النفسي.

كما أن هذه الفواكه منخفضة السعرات وتناسب من يتبع نظامًا صحيًا.

10. البذور… طاقة مركّزة في حجم صغير

بذور الشيا، الكتان، واليقطين غنية بالمغنيسيوم والأوميجا-3، وتوفر الألياف التي تحافظ على استقرار الطاقة والمزاج. ملعقة أو اثنتين يوميًا يمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر.

نصائح للاستفادة القصوى من هذه الأطعمة



أطعمة تحسن مزاجك

التوازن أهم من الكمية: لا يكفي تناول نوع واحد من الأطعمة، بل يجب تنويع النظام الغذائي للحصول على جميع الفوائد.

الابتعاد عن الأطعمة المعالجة: السكر المكرر والدهون غير الصحية تزيد من اضطرابات المزاج.

شرب كمية كافية من الماء: الجفاف حتى لو كان بسيطًا يمكن أن يزيد من الشعور بالإرهاق والقلق.

دمج الأطعمة مع أنشطة الاسترخاء: مثل ممارسة اليوجا أو المشي، لتحقيق أفضل تأثير على الحالة النفسية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.