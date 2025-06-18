سلاح ذو حدين، طبيبة نفسية تكشف تأثير القلق في طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

أكدت الدكتورة إيمان جابر، استشاري الطب النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن الشعور بالقلق خلال فترة الامتحانات أمر طبيعي ومفيد في كثير من الأحيان، إذ يسهم في تحفيز الطلاب على المذاكرة، ويزيد من قدرتهم على التركيز واسترجاع المعلومات، كما يساعد على تنظيم الأفكار.

يؤثر سلبًا في الأداء الذهني

وأوضحت جابر أن المشكلة تبدأ عندما يتجاوز القلق مستوياته الطبيعية، إذ يتحول إلى عائق يؤثر سلبًا في الأداء الذهني، ويسبب نسيان المعلومات وصعوبة في النوم.

وحذرت من تناول الأدوية أو المهدئات في ليلة الامتحان، مؤكدة أن لها تأثيرًا سلبيًّا في وظائف الدماغ واسترجاع المعلومات.

استخدام مهارات التنفس العميق وتمارين الاسترخاء

ونصحت الطلاب باستخدام مهارات التنفس العميق وتمارين الاسترخاء كوسيلة فعالة لتقليل التوتر، مشددة على أهمية تنظيم النوم والتغذية الجيدة خلال فترة الامتحانات لدعم الأداء العقلي والجسدي.

وفي موسم امتحانات الثانوية العامة، تزيد مشاعر التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مما يؤثر سلبًا في الأداء في الامتحانات.

ويعد التحكم في الضغط النفسي خلال هذه الفترة أمرا مهما للحفاظ على التوازن الذهني وتحقيق أفضل النتائج.

أسباب التوتر خلال امتحانات الثانوية العامة

وبحسب الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة يرجع التوتر إلى عوامل متعددة، أبرزها:

١- ضغط التوقعات من الأسرة والمجتمع.

٢- الخوف من الفشل أو من عدم تحقيق المجموع المطلوب لدخول الكلية المرغوبة.

٣- السهر الطويل، وسوء تنظيم الوقت.

٤- تناول المنبهات بشكل مفرط، يزيد من حدة القلق ويؤثر في التركيز والمذاكرة الفعالة.

نصائح فعالة لتقليل التوتر

1. تنظيم الوقت بذكاء

يجب وضع خطة مذاكرة واقعية، تتضمن فترات راحة قصيرة كل ساعة، مع تحديد الأولويات بناءً على صعوبة المواد وموعد الامتحانات.



2. النوم الجيد

النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات يساعد على تعزيز التركيز وتقوية الذاكرة وتقليل الانفعال.



3. التغذية الجيدة

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفيتامينات والبروتينات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقليات والمنبهات الزائدة مثل القهوة.



4. التمارين الرياضية الخفيفة

المشي أو تمارين التنفس تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.



5. التأمل والتنفس العميق

تخصيص دقائق قليلة يوميًا لممارسة التأمل أو تمارين الاسترخاء يسهم في تهدئة الذهن.



6. الدعم النفسي من الأسرة

كلمات التشجيع والتفهم من الوالدين تخفف الضغط عن الطالب، ويجب تجنب المقارنات أو زيادة الحمل النفسي بالتوقعات العالية.



7. الثقة بالنفس

تذكير النفس بالإنجازات السابقة والسعي للإتقان بدلا من الكمال يساعد في مواجهة الخوف والتوتر.

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