الصحة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن إصابة طفل ورفض استقباله بالمستشفيات بالغربية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما جرى تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصابة طفل ونزيفه لساعات أمام المستشفيات بمحافظة الغربية ورفض استقباله، عار تماما من الصحة.

المريض حضر إلى قسم استقبال العظام بمستشفى السنطة المركزي

وأوضح عبد الغفار أن المريض (أ. م. ك.) حضر إلى قسم استقبال العظام بمستشفى السنطة المركزي بادعاء إصابة عمل نتج عنها جرح متهتك باليد اليمنى، حيث أجريت له الفحوصات والأشعات اللازمة.

وأثناء استكمال إجراءات الدخول رفض أهله إدخاله، ووقع والده إقرارًا رسميًا برفض دخول المستشفى.

وأشار إلى أن المريض انتقل بعد ذلك إلى مستشفى طنطا العام في الثالثة عصرًا، حيث وقع الكشف الطبي عليه استشاري العظام وجراحة التجميل، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة مجانًا، قبل إدخاله قسم التجميل.

ويخضع المريض حاليًا لعملية جراحية داخل غرفة العمليات لتلقي التدخل الطبي المناسب.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه اعتبارًا من 1 يونيو 2025، تم نقل خدمات الطوارئ إلى مستشفى طنطا العام، بينما يقتصر دور مستشفى المنشاوي على تقديم خدمات العيادات الطبية التخصصية فقط.

