السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة اللبنانية: سقوط شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق الخردلي

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، سقوط شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الخردلي جنوبي البلاد.

 

وقبل وقت سابق  لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، امس الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مدخل مستشفى في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة غارات واسعة قالت إسرائيل إنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

وبحسب تقارير إخبارية تبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود لنحو عام عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023. 

وتحولت المواجهة في أواخر سبتمبر 2024، لحرب مدمرة استمرت قرابة شهرين، تكبد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية، وعلى الرغم من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإسرائيل تواصل غاراتها.

وأورد بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

يأتي ذلك غداة ضربات إسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاءت بعد تحذيرات إسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه استهدف "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة إلى وحدة النخبة في حزب الله.

وأضاف: شكل وجود الوسائل القتالية المستهدفة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان معرضًا سكان المنطقة للخطر، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إسرائيل وحزب الله الحرب في قطاع غزة الصحة اللبنانية حزب الله قطاع غزة مسيرة إسرائيلية

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بميس الجبل جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عضوا ب‎حزب الله في غارة بجنوب لبنان

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads