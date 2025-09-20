أحمد السبكي: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستشهد إشراك أكبر للمستشفيات الجامعية وللقطاع الخاص

التقى، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد من القيادات الصحية بالمحافظة.

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعقب هذا اللقاء، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات المرحلة الثانية

وجاءت هذه الجولة فور إعلان مجلس الوزراء اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتشمل الجولة تفقد عدد من المراكز والوحدات الصحية التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك المنشآت الصحية المقترح ضمها للمنظومة الجديدة، استعدادًا لانطلاق خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أن أهالي المحافظة يتقدمون بالشكر للقيادة السياسية على تحقيق حلم الرعاية الصحية بجودة وكرامة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستسخر كل إمكاناتها لتكون المنيا نموذجًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات المليونية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، يمثل أبناء محافظة المنيا أكثر من 50% منهم، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تُقدر بنحو 115 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة تجني اليوم ثمار مشروعات الصحة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي مهدت الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية وفقًا لما تم التخطيط له.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تعزيز مشاركة المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ولأول مرة دخول الوحدات والمراكز الصحية من الجيل الرابع للخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مجمعات طبية متطورة ومراكز تشخيصية تم تصميمها وفقًا لأحدث الأكواد العالمية لخدمة المواطنين، بما يحدث طفرة في المؤشرات الصحية.

وأكد السبكي أن المرحلة الثانية ستنطلق بخبرات تراكمية من المرحلة الأولى، وبإرادة وعزيمة أقوى، لاستكمال كتابة فصل جديد في تاريخ مصر الصحي يليق بمكانتها وريادتها الإقليمية والدولية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا اليوم، كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.

