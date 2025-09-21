الأحد 21 سبتمبر 2025
الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الشامل في المنيا خطوة فارقة للصعيد وتغطية 6.5 مليون مواطن

د. أحمد السبكي في المنيا، فيتو

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ المنيا مركز أورام المنيا، حيث تابعا أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل الباثولوجية والأقسام الداخلية بالمركز، كما تفقدا مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لمتابعة مستوى الخدمات الطبية حيث مرا على الأقسام الداخلية والعلاج البيولوجي.

سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتشغيل الطوارئ والعيادات منتصف أكتوبر المقبل

وخلال تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو قرقاص، وجّه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتشغيل الطوارئ والعيادات منتصف أكتوبر المقبل، وتشغيل المستشفى بالكامل نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى أن المستشفى بطاقة 279 سريرًا و18 عيادة و28 عناية مركزة و6 غرف عمليات و57 سرير غسيل كلوي و30 حضانة سيمثل نقلة نوعية في خدمات المحافظة.

كما تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات والرعاية المركزة بعدد من مستشفيات ملوي "ملوي التخصصي، الكبد والجهاز الهضمي بملوي، رمد ملوي، ومستشفى دير مواس، مع توجيه بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي.

وفي مركز طب الأسرة بإتليدم ووحدة طب الأسرة بالروضة، تابع الدكتور أحمد السبكي جاهزية الغرف المخصصة للسجلات والأنظمة الإلكترونية، مؤكدًا توجيه تسليم المراكز والوحدات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تمهيدًا للتشغيل وفق معايير الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا يمثل خطوة فارقة لصعيد مصر، موضحًا أن المنظومة تستهدف تغطية 6.5 مليون مواطن عبر 315 منشأة صحية، وذلك وفقًا للتخطيط الصحي لها.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة تدعم جهود الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على تسخير كل الإمكانات لإنجاح تطبيق المنظومة بما يحقق حلم أهالي المنيا في خدمات صحية متكاملة بجودة وكرامة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي في الجولة كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الإدارة ونقيب عام التمريض، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من قيادات الهيئة.

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

