الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو
ads

دعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، جموع الأطباء إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل.

مقاعد الانتخابات

وتجري الانتخابات على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة بإجمالي 12 مقعدًا، بواقع 3 مقاعد فوق السن، و3 مقاعد تحت السن، إلى جانب 6 مقاعد مخصصة للقطاعات، فضلًا عن نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

اليوم، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، هل يحسم كبير الأطباء الشرعيين القضية

الصحة اللبنانية: سقوط شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق الخردلي

أما على مستوى النقابات الفرعية، فتوزع المقاعد وفق سنوات القيد: مقعدان للأعضاء أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان للأقل من 15 سنة، باستثناء القاهرة التي تخصص لها 4 مقاعد للفئتين، والإسكندرية التي تمنح 3 مقاعد لكل فئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد مجلس النقابة العامة نقابة الأطباء يوم الجمعة

مواد متعلقة

هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للاستخدام الآمن للأدوية داخل المنازل

وزير الصحة يزور مستشفى "رينجي" الرقمي بالصين لبحث التعاون التكنولوجي

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

أحمد السبكي: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستشهد إشراك أكبر للمستشفيات الجامعية وللقطاع الخاص

مستشفيات صديقة لسلامة المرضى، مبادرة مصرية بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

«الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي

أهالي مرضى ضمور العضلات يناشدون حقوق الإنسان: أنقذوا أطفالنا من الإهمال

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads