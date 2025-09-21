الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي

دعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، جموع الأطباء إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل.

مقاعد الانتخابات

وتجري الانتخابات على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة بإجمالي 12 مقعدًا، بواقع 3 مقاعد فوق السن، و3 مقاعد تحت السن، إلى جانب 6 مقاعد مخصصة للقطاعات، فضلًا عن نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

أما على مستوى النقابات الفرعية، فتوزع المقاعد وفق سنوات القيد: مقعدان للأعضاء أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان للأقل من 15 سنة، باستثناء القاهرة التي تخصص لها 4 مقاعد للفئتين، والإسكندرية التي تمنح 3 مقاعد لكل فئة.

