السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يزور مستشفى "رينجي" الرقمي بالصين لبحث التعاون التكنولوجي

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال الزيارة
ads

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع مسئولي مستشفى رينجي الذكي بمدينة شنغهاي الصينية، لبحث آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا الطبية وتطوير المستشفيات الذكية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2025، المُقام في مركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

استكشاف أحدث الحلول التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الاجتماع ركز على استكشاف أحدث الحلول التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات في إدارة المستشفيات الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وجودتها.

وأضاف أن الزيارة شملت جولة ميدانية بمستشفى رينجي للاطلاع على أفضل الممارسات في تشغيل المستشفيات الرقمية، ومناقشة آليات الإدارة، والتعاون الأكاديمي، والتدريب الطبي المتخصص.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة المصرية ومستشفى رينجي من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف الكوادر الطبية في تخصصات حيوية مثل الأورام، وأمراض النساء، والجراحات الكبرى، بما يدعم تطوير القدرات المهنية ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن استعراض دور التحول الرقمي في تحقيق رؤية «مصر 2030» لتطوير المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية الخدمات الصحية الذكية في تحسين كفاءة التشغيل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع معايير الجودة والسلامة في المنشآت الصحية.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، قام الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية في مستشفى رينجي، الذي يُعد من أبرز المستشفيات الرقمية في الصين، بسعة 3 آلاف سرير وفريق طبي يضم حوالي 1200 طبيب، كما يتميز المستشفى بمنظومة رقمية متكاملة تشمل جميع الخدمات، من حجز المرضى إلى متابعة ملفاتهم الطبية عبر شبكة إلكترونية متقدمة، مع تقديم استشارات طبية عن بعد لتقليل زيارات المرضى المباشرة.

مركز تحكم رقمي متطور يدعم اتخاذ القرارات السريرية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يضم مركز تحكم رقمي متطور يدعم اتخاذ القرارات السريرية والإدارية بدقة وسرعة، من خلال جمع البيانات وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

مستشفيات صديقة لسلامة المرضى، مبادرة مصرية بالتعاون مع الصحة العالمية

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تبادل الخبرات العالمية وتطبيق أحدث التقنيات لتطوير المنظومة الصحية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحلول التكنولوجية التكنولوجيا الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار تقنيات المعلومات تطوير المنظومة الصحية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المصرية

مواد متعلقة

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

أحمد السبكي: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستشهد إشراك أكبر للمستشفيات الجامعية وللقطاع الخاص

مستشفيات صديقة لسلامة المرضى، مبادرة مصرية بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

«الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي

أهالي مرضى ضمور العضلات يناشدون حقوق الإنسان: أنقذوا أطفالنا من الإهمال

نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي

نائب وزير الصحة يوجه بضرورة الالتزام بسياسات صرف المضادات الحيوية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads