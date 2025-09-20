السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار خلال اللقاء

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمسئولي الشركة، لبحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتلبية متطلبات المستقبل وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات.

استخدام الابتكارات الرقمية لتحسين الخرائط الصحية

وأوضح أن اللقاء تناول استخدام الابتكارات الرقمية لتحسين الخرائط الصحية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية عبر قواعد بيانات المرضى، مما يُسهم في رصد أنماط انتشار الأمراض ورفع كفاءة التشخيص الطبي.

وأشار «عبد الغفار» إلى مناقشة سبل التعاون في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على التحول الرقمي، وتزويدهم بمهارات استخدام أحدث التقنيات في إدارة البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تطوير أنظمة صحية ذكية وفعالة.

مستشفيات صديقة لسلامة المرضى، مبادرة مصرية بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

وأضاف أن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد أجنحة المعرض المُقام على هامش المؤتمر، حيث اطلع على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات، التي تُسهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما استعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب، والحلول الذكية التي تدعم تطوير كفاءة التشخيص وتحسين نتائج العمليات الجراحية.

