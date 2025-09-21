الأحد 21 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الرقابة الصحية: 50% من الأضرار الطبية يمكن تفاديها بتطبيق معايير الجودة

د. أحمد طه، فيتو
د. أحمد طه، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الأمان في المنشآت الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.

إعداد كوادر متخصصة قادرة على إدارة المخاطر الصحية

ويهدف الدبلوم إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على إدارة المخاطر الصحية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى، وذلك من خلال تعاون وثيق بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدبلوم يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لأول ثلاث دفعات من البرنامج لضمان مشاركة واسعة من الكوادر المؤهلة. وأكد أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تطوير الكوادر البشرية، حيث يتيح التدريب العملي تمكين المشاركين من مواجهة المخاطر الفعلية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الدبلوم يعزز كفاءة الكوادر الطبية والفنية، ويؤكد التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

ووجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لدعمه المستمر في إطلاق هذا البرنامج الطموح، مؤكدًا أن هذه المبادرة تترجم رؤية الدولة لبناء منظومة صحية آمنة وفعالة.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية تظهر إمكانية تفادي نحو 50% من الأضرار التي قد يتعرض لها المرضى من خلال تطبيق معايير الجودة والإجراءات البسيطة في الرعاية الصحية.

وخلال الاحتفالية، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أهمية دور القطاع في صقل مهارات الكوادر الطبية والفنية، مشيرة إلى أن الدبلوم يمثل خطوة محورية لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق أفضل الممارسات في المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن الدبلوم يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة، ويؤهل القيادات الطبية والفنية لقيادة برامج السلامة والجودة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن البرنامج يزود المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق أنظمة إدارة المخاطر وسلامة المرضى وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدة أن الدبلوم سيسهم في تعزيز ثقافة السلامة وتقليل الأخطاء الطبية في المنشآت الصحية.

الصحة اللبنانية: سقوط شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق الخردلي

وزير الصحة يزور مستشفى "رينجي" الرقمي بالصين لبحث التعاون التكنولوجي

كما أكدت الدكتورة ريهام الأسدي، استشاري سلامة المرضى بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة لتطوير نظم سلامة المرضى، مشيرة إلى أن البرنامج يعزز القدرة على التعلم من الأخطاء وتحسين ممارسات الرعاية الصحية.

