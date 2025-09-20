السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للاستخدام الآمن للأدوية داخل المنازل

الاستخدام الآمن للأدوية
الاستخدام الآمن للأدوية

 أكدت هيئة الدواء المصرية حرصها الدائم على توعية الأسر بضرورة الاستخدام السليم للأدوية داخل المنزل، خاصة للأطفال، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات الطبية هو خط الدفاع الأول لحماية الصغار من أي مخاطر صحية محتملة.

نصائح للاستخدام الآمن للأدوية 

 وشددت هيئة الدواء على ضرورة اتباع النصائح التالية: 

الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب فقط.

استخدام الأدوات المخصصة مثل المحقنة الفموية أو كوب القياس.

قراءة التعليمات المدونة على النشرة الداخلية للدواء، واستشارة الصيدلي عند وجود أي غموض.

تجنب تكرار نفس المادة الفعالة عند إعطاء أكثر من دواء للطفل.

التأكد من إغلاق عبوة الدواء بإحكام بعد الاستخدام.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار رسالتها لتعزيز الوعي الدوائي وحماية صحة الأطفال، مؤكدة أن سلامتهم تمثل أولوية قصوى.

 

إهمال التعامل السليم مع أدوية كبار السن

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر إهمال التعامل السليم مع أدوية كبار السن، مؤكدة أن هذه الفئة العمرية أكثر عرضة لنسيان الجرعات أو الخلط بين الأدوية، مما قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية أو آثار جانبية خطيرة.

 

الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي يمثل عاملا أساسيا لحماية صحة المرضى كبار السن، مشددة على ضرورة:

- الالتزام بمواعيد الجرعات وعدم إيقاف أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- الاحتفاظ بقائمة واضحة بجميع الأدوية التي يتناولها المريض لعرضها عند الحاجة على مقدم الرعاية الصحية.

- استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إضافة أي دواء جديد أو مكمل غذائي.

وزير الصحة يزور مستشفى "رينجي" الرقمي بالصين لبحث التعاون التكنولوجي

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

 

- التأكد من صلاحية الأدوية وحفظها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواء المصرية التوصيات الدواء المصري المادة الفعاله هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية للاطفال

مواد متعلقة

وزير الصحة: توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية

أحمد السبكي: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستشهد إشراك أكبر للمستشفيات الجامعية وللقطاع الخاص

مستشفيات صديقة لسلامة المرضى، مبادرة مصرية بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

«الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي

أهالي مرضى ضمور العضلات يناشدون حقوق الإنسان: أنقذوا أطفالنا من الإهمال

نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي

نائب وزير الصحة يوجه بضرورة الالتزام بسياسات صرف المضادات الحيوية

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

نص أمر إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

ليفربول يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك إيفرتون

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads