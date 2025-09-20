هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للاستخدام الآمن للأدوية داخل المنازل

أكدت هيئة الدواء المصرية حرصها الدائم على توعية الأسر بضرورة الاستخدام السليم للأدوية داخل المنزل، خاصة للأطفال، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات الطبية هو خط الدفاع الأول لحماية الصغار من أي مخاطر صحية محتملة.

نصائح للاستخدام الآمن للأدوية

وشددت هيئة الدواء على ضرورة اتباع النصائح التالية:

الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب فقط.

استخدام الأدوات المخصصة مثل المحقنة الفموية أو كوب القياس.

قراءة التعليمات المدونة على النشرة الداخلية للدواء، واستشارة الصيدلي عند وجود أي غموض.

تجنب تكرار نفس المادة الفعالة عند إعطاء أكثر من دواء للطفل.

التأكد من إغلاق عبوة الدواء بإحكام بعد الاستخدام.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار رسالتها لتعزيز الوعي الدوائي وحماية صحة الأطفال، مؤكدة أن سلامتهم تمثل أولوية قصوى.

إهمال التعامل السليم مع أدوية كبار السن

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر إهمال التعامل السليم مع أدوية كبار السن، مؤكدة أن هذه الفئة العمرية أكثر عرضة لنسيان الجرعات أو الخلط بين الأدوية، مما قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية أو آثار جانبية خطيرة.

الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي يمثل عاملا أساسيا لحماية صحة المرضى كبار السن، مشددة على ضرورة:

- الالتزام بمواعيد الجرعات وعدم إيقاف أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

- الاحتفاظ بقائمة واضحة بجميع الأدوية التي يتناولها المريض لعرضها عند الحاجة على مقدم الرعاية الصحية.

- استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إضافة أي دواء جديد أو مكمل غذائي.

- التأكد من صلاحية الأدوية وحفظها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.