السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

 أطلقت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشاملة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تركز على تعزيز الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية في المنشآت التعليمية.

 

الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، والوقاية منها

 تهدف الخطة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، والوقاية منها، والسيطرة عليها، إلى جانب رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمعلمين، وتحسين جودة حياة الطلاب، خاصة في المناطق الريفية، لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل تحديث الدليل الإرشادي للتعامل مع الأمراض المعدية والاشتراطات الصحية في المنشآت التعليمية، مع تعميمه على جميع المحافظات، كما تضمنت الخطة تدريب 650 متدربًا من العاملين في مجال مكافحة الأمراض المعدية بالمدارس، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين جودة الإبلاغ عن الحالات المكتشفة وضمان الاستجابة السريعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية تستهدف توفير تغطية صحية شاملة للمنشآت التعليمية في المناطق الريفية من خلال الفحص الطبي الدوري، وتشمل هذه الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، قياسات سوء التغذية، فحص صحة الفم والأسنان، وفحص حدة الإبصار.

وقال إن تنفيذ هذه الخطة، استلزم إعداد 3450 فريقًا طبيًا مدربًا (أطباء، تمريض، أطباء أسنان) لاستهداف طلاب الصف الأول في كل مرحلة تعليمية، مع إحالة الحالات المكتشفة إلى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة في تدريب 1450 طبيبًا و2000 ممرضة في 18 محافظة على برامج الصحة المدرسية، التي تشمل التغذية السليمة، البيئة المدرسية، والقياسات الجسمانية، كما تم تنظيم 15 ورشة عمل لفرق الصحة المدرسية بالمديريات والإدارات الصحية، مع تكثيف حملات التوعية حول التغذية الصحية، أسلوب الحياة السليم، ومكافحة التنمر، العنف المدرسي، التحرش، الإدمان، والسلوكيات الضارة، إضافة إلى التوعية بالصحة النفسية لمواجهة القلق والاكتئاب.

الصحة تطلق قافلة طبية شاملة بقرية أبو عياد بكفر سعد

اجتماع لقيادات الصحة بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان 2025


  أكد الدكتور قنديل استمرار الجهود لتطبيق معايير المدارس المعززة للصحة في 36 مدرسة بـ12 محافظة، مع المرور الدوري على المنشآت التعليمية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء. 

كما تستمر الوزارة في إعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز الصحة المدرسية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحسين جودة حياة الطلاب، وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المعدية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الصحة المدرسية العام الدراسي 2025 الطلاب والمعلمين المناطق الريفية المدارس المعززة للصحة لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

أهالي مرضى ضمور العضلات يناشدون حقوق الإنسان: أنقذوا أطفالنا من الإهمال

نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي

نائب وزير الصحة يوجه بضرورة الالتزام بسياسات صرف المضادات الحيوية

رئيس هيئة الدواء: تعزيز صناعة المستلزمات الطبية محليًا

قبل موسم الشتاء، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمستشفى مبرة مصر القديمة

الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads