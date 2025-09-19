الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أهالي مرضى ضمور العضلات يناشدون حقوق الإنسان: أنقذوا أطفالنا من الإهمال

مرضى ضمور العضلات
مرضى ضمور العضلات
ads

وجه عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات (دوشين)، وهو مرض وراثي نادر وخطير يهدد حياة الأطفال بفقدان الحركة تدريجيًا ثم توقف عضلة القلب والتنفس، استغاثة عاجلة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أبنائهم وتوفير العلاج اللازم لهم.

الدواء الجيني الجديد "Elevidys"

وأكد أولياء الأمور في استغاثتهم أن الدواء الجيني الجديد "Elevidys" قد أنتج بالفعل وتمت إجازته عالميًا، وتوفر في بعض الدول، إلا أنه لم يتم توفيره في مصر حتى الآن، رغم صدور أحكام قضائية لصالح الأطفال بضرورة العلاج. 

وأوضحوا أن تأخر تنفيذه يعرض حياة المرضى للخطر ويهدد فرصهم في البقاء، مؤكدين أن التكلفة الباهظة للعلاج تمثل عبئًا لا يمكن تحمله، إذ تصل الجرعة الواحدة إلى ملايين الجنيهات، مطالبين بسرعة إدراج المرض ضمن المبادرات الرئاسية وبرامج العلاج على نفقة الدولة.

وطالب أولياء الأمور بإنشاء وحدة متخصصة في كل محافظة تحت اسم "وحدة ضمور العضلات"، تكون مجهزة بأطباء متخصصين في الأعصاب والعضلات، بما يضمن التشخيص المبكر وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

 ودعا أولياء الأمور إلى تفعيل التأمين الصحي لتغطية تكاليف الفحوصات والتحاليل الجينية، واعتبار العلاج جزءً من الحق الدستوري في الصحة.

وأكدت الاستغاثة أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية صحية شاملة تشمل الفحوصات والتحاليل الدقيقة، مع ضرورة توفير أجهزة التنفس الصناعي وخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي.

فوائد الأفوكادو، يساعد على نمو الأجنة ويحمي من ضمور العين

أعراض مرض ضمور العضلات عند الأطفال وأسبابه ومخاطره

وناشد أولياء الأمور الجهات المسئولة بسرعة إنقاذ أطفالهم، مؤكدين أن التدخل الفوري هو طوق النجاة الأخير لهم، وأن إهمال توفير العلاج قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطفال المصابين Elevidys التنفس الصناعي الرعاية الطبية العلاج علي نفقة الدولة المبادرات الرئاسية القومى لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان خدمات العلاج الطبيعي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مرض ضمور العضلات مرضي ضمور العضلات

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي

نائب وزير الصحة يوجه بضرورة الالتزام بسياسات صرف المضادات الحيوية

رئيس هيئة الدواء: تعزيز صناعة المستلزمات الطبية محليًا

قبل موسم الشتاء، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمستشفى مبرة مصر القديمة

الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان

في زيارة مفاجئة، نائب وزير الصحة يوجه باستبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي بالغربية

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads