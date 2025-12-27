الدوري الإنجليزي، ليفربول يواجه وولفرهامبتون وتكريم خاص للراحل جوتا

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، في الخامسة مساء اليوم السبت نظيره وولفرهامبتون علي أرضية ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي “بوكسينج داي”.

ويسعي ليفربول الذي يغيب عن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لمواصلة انتصاراته في البريميرليج والتقدم في جدول الترتيب.

موقف ليفربول وولفرهامبتون



ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل ولفرهامبتون الجدول برصيد نقطتين فقط.

ليفربول يكرم ديوجو جوتا

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن أبناء البرتغالي الراحل ديوجو جوتا دينيس ودوارته سيتواجدان في مباراة ليفربول ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد اليوم السبت كتمائم للفريق.

وخطط ليفربول لتكريم ذكرى البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بهذه اللحظة المؤثرة التي سيشترك فيها أبناء لاعب الريدز السابق.

وتعد هذه المباراة هي أول لقاء يجمع ناديي ديوجو جوتا السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وفاة البرتغالي الدولي بشكل مأساوي في حادث سير شمال غرب إسبانيا في يوليو الماضي.

ولقى ديوجو جوتا مصرعه برفقة شقيقه أندريه سيلفا أثناء عودته إلى ليفربول لبدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، وتتيح هذه اللافتة للجماهير ومجتمع كرة القدم فرصة لتكريم إرث جوتا في كلا الفريقين.

يذكر أن ديوجو جوتا ارتدى قميص ولفرهامبتون في الفترة من 2018 حتى 2020، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول من 2020 حتى 2025.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بطريقة رائعة، وتدخلت تقنية الفيديو قبل تأكيد صحته ومن ثم احتسابه.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك تعادل مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.