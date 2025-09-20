إصابة 16 شخصا في حادث تصادم تريلا وميكروباص على طريق إدفو - مرسى علم (صور)

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم تريلا وأخرى ميكروباص على طريق إدفو مرسى علم بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم بالقرب من الكيلو 13، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب الواقعة،وإزالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

