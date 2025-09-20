السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 16 شخصا في حادث تصادم تريلا وميكروباص على طريق إدفو - مرسى علم (صور)

حادث تصادم فى أسوان
حادث تصادم فى أسوان

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم تريلا وأخرى ميكروباص على طريق إدفو مرسى علم بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم 

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسى علم بالقرب من الكيلو 13، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب الواقعة،وإزالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان إدفو امن مرسي علم طريق

مواد متعلقة

محافظ أسوان: خطط شاملة لزيادة التحصيل الدراسى للطلاب (صور)

محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة الصيانة بمدرستي أسوان وإدفو (صور)

محافظ أسوان يتابع ميدانيا معالجة هبوط أرضي بمحطة البشارية (صور)

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads