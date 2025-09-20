ضبط عامل في مطروح بتهمة التعدي على كلب بعد انتشار فيديو للواقعة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لتعديه على كلب بمطروح بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

وذكر بيان أمنى؛ فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيام عامل بإحدى محطات الوقود بالتعدى على كلب بمطروح، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والقائم على تصوير الفيديو، وهما مقيمان بمحافظة بنى سويف.

وأكد المتهمان في مواجهة الشرطة اعترافهما بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وأحدهما قام بالتصوير والآخر بنشره لزيادة نسب المشاهدات على مواقع التواصل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

