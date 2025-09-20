السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عامل في مطروح بتهمة التعدي على كلب بعد انتشار فيديو للواقعة

ضبط عامل لتعديه على
ضبط عامل لتعديه على كلب بمطروح

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لتعديه على كلب بمطروح بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

وذكر بيان أمنى؛ فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيام عامل بإحدى محطات الوقود بالتعدى على كلب بمطروح، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والقائم على تصوير الفيديو، وهما مقيمان بمحافظة بنى سويف.

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مداهمات لبؤر إجرامية ومخدرات بالشرقية والأقصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر تعرض شخص لحالة تشنج بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

وأكد المتهمان في مواجهة الشرطة اعترافهما بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والمزاح، وأحدهما قام بالتصوير والآخر بنشره لزيادة نسب المشاهدات على مواقع التواصل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف فيديو على مواقع التواصل مقطع فيديو مطروح الاعتداء على الحيوانات ضبط مرتكب واقعة مواقع التواصل الاجتماعي أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشف ملابسات وزارة الداخلية ضبط مرتكب الواقعة

مواد متعلقة

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مداهمات لبؤر إجرامية ومخدرات بالشرقية والأقصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر تعرض شخص لحالة تشنج بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى وتهديد شخص ونجله فى بولاق

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعرض طالبات للمضايقة أمام مدرسة بالجيزة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

الداخلية تنفي صحة فيديو مشاجرة سيدتين بالشرقية

تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد (صور)

الداخلية تكشف ملابسات تعدي زوج على زوجته ومحاولة بيع نجلهما بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads