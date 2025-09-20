إصابة سيدة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيبت سيدة بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانت تستقلها، بطريق" الإسماعيلية _الزقازيق الزراعي" بالقرب من مدينة أبوصوير.

إخطار بوقوع حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي" بالقرب من مدينة الوصوير وأمام السرايا، مما أسفر عن إصابة سيدة باصابات متنوعة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان وقوع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.



وتبين من الفحص المبدئي أن السيارة التى وقع لها الحادث تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ل ص 8151".



نقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة.



وتبين أن المصابة تدعى سعدية حمدان عبد الكريم تبلغ من العمر 41 عاما، من سكان مدينة التل الكبير، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

