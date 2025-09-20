السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة سيدة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

أصيبت سيدة بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانت تستقلها، بطريق" الإسماعيلية _الزقازيق الزراعي" بالقرب من مدينة أبوصوير.  

محافظ الإسماعيلية: الدولة مهتمة بدعم المشروعات التنموية والصناعية

تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية لخدمة مراكز المحافظة والمشروعات القومية (صور)

 

إخطار بوقوع حادث 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي" بالقرب من مدينة الوصوير وأمام السرايا، مما أسفر عن إصابة سيدة باصابات متنوعة. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان وقوع الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.  
 

وتبين من الفحص المبدئي أن السيارة التى وقع لها الحادث تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ل ص 8151".
 

نقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى أبو خليفة. 
 

وتبين أن المصابة تدعى سعدية حمدان عبد الكريم تبلغ من العمر 41 عاما، من سكان مدينة التل الكبير، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 


التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.   

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

 

تحذير هام 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي حادث انقلاب سيارة

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: الدولة مهتمة بدعم المشروعات التنموية والصناعية

مدرسة بالإسماعيلية تستعد لاستقبال طلابها بالهدايا والحلوى (فيديو وصور)

أوقاف الإسماعيلية تواصل عقد المقارئ القرآنية بالمساجد (صور )

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستضيف فعاليات نادي السينما غدا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء

هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads