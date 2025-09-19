صحة الإسماعيلية تنذر أكثر من 12 منشأة خاصة بالغلق

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فيما يخص إدارة العلاج الحر وتكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المترددين على المنشآت الطبية الخاصة.

استمرار الحملات الرقابية

واستمرارًا لحملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة، أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على ٣٤ منشأة طبية، خاصة تم خلالها رصد عدد من المخالفات منها مخالفات لاشتراطات ترخيص وزارة الصحة طبقا للمادة ٢١ من قانون ٥١ لسنة ٨١، واشتراطات مكافحة العدوى وعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة بالمخالفة للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن المنشآت المخالفة تنوعت بين ٧ مستشفيات خاصة و٢ عيادة أسنان ومعملين تحاليل وعيادة طب أسرة وتخصصات أخرى، وتم توجيه إنذارات لبعض المنشآت المرخصة وجاري استصدار قرارات غلق للمنشآت المخالفة والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو

تشكيل لجنة رقابية للمرور على المنشآت الصحية الخاصة

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.