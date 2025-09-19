الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية تنذر أكثر من 12 منشأة خاصة بالغلق

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فيما يخص إدارة العلاج الحر وتكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المترددين على المنشآت الطبية الخاصة. 

أوقاف الإسماعيلية تواصل عقد المقارئ القرآنية بالمساجد (صور )

أوقاف الإسماعيلية تكرم حفظة القرآن بقرية البعالوة

 

استمرار الحملات الرقابية 

واستمرارًا لحملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة، أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على ٣٤ منشأة طبية، خاصة تم خلالها رصد عدد من المخالفات منها مخالفات لاشتراطات ترخيص وزارة الصحة طبقا للمادة ٢١ من قانون ٥١ لسنة ٨١، واشتراطات مكافحة العدوى وعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة بالمخالفة للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤. 

 

 وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن المنشآت المخالفة تنوعت بين ٧ مستشفيات خاصة و٢ عيادة أسنان ومعملين تحاليل وعيادة طب أسرة وتخصصات أخرى، وتم توجيه إنذارات لبعض المنشآت المرخصة وجاري استصدار قرارات غلق للمنشآت المخالفة والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تشكيل لجنة رقابية للمرور على المنشآت الصحية الخاصة 

 وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

 

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

 

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الرقابة الصحية بالإسماعيلية ادارة العلاج الحر مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية المنشات الصحية

مواد متعلقة

مدرسة بالإسماعيلية تستعد لاستقبال طلابها بالهدايا والحلوى (فيديو وصور)

أوقاف الإسماعيلية تواصل عقد المقارئ القرآنية بالمساجد (صور )

أوقاف الإسماعيلية تكرم حفظة القرآن بقرية البعالوة

تضامن الإسماعيلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية لذوي الهمم

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads