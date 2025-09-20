محافظ الإسماعيلية: الدولة مهتمة بدعم المشروعات التنموية والصناعية

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته بمراسم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب، على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمثل دعما كبيرا لمسيرة التنمية بالمحافظة، وتأكيدا على الجهود المتواصلة للدولة في دعم الاستثمار والاقتصاد والصناعة بالإسماعيلية.

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير إلى أصحاب المصانع والمستثمرين على ثقتهم في الاقتصاد المصري والاستفادة من القوانين المنظمة للاستثمار، والتي ساعدت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.

اهتمام كبير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، من خلال إقامة مشروعات كبرى في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، فضلا عن دورها الحيوي في خلق فرص عمل للشباب، وتكوين مجتمعات صناعية متكاملة الخدمات والمرافق بها، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

رسالة شكر للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتوجه المحافظ أيضًا بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جهودها المستمرة وجولاتها الترويجية حول العالم، والتي أثمرت عن جذب استثمارات كبرى في قطاعات حيوية، يأتي على رأسها صناعة المنسوجات والملابس لتتحول إلى مركزٍ لصناعة المنسوجات في مصر، بما تمتلكه من موقع فريد، وبنية تحتية متكاملة، ومناخ استثماري جاذب.

ولفت إلى أن ما نشهده اليوم يُجسد بوضوح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص والمستثمرين.

كما توجه اللواء أكرم جلال بالشكر والتهنئة لتشن سونـجفو، رئيس مجلس إدارة شركة هنج شنج الصينية للمنسوجات، ونورالدين اوروجلو، رئيس مجلس إدارة شركة اوروجلو التركية، على افتتاح مصنعيهما بالمنطقة، مشيدًا بالتزامهما بالتوقيتات المُحددة لبدء الأعمال؛ وهو مؤشر على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين لبدء الإنتاج والعمل.

وأكد جلال، على استمرار محافظة الإسماعيلية في تقديم كامل الدعم والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة المناخ الملائم لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والصناعية بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

