مدرسة بالإسماعيلية تستعد لاستقبال طلابها بالهدايا والحلوى (فيديو وصور)

جانب من مظاهر الاستعداد
جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب

أنهت مدرسة العنتبلى الابتدائية في مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب بالعام الدراسي الجديد.  

 

أوقاف الإسماعيلية تكرم حفظة القرآن بقرية البعالوة

تضامن الإسماعيلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية لذوي الهمم

هدايا وزينة وتوزيعات من الحلوى 

وأبدعت إدارة المدرسة التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة نهى السيد سالم مديرة المدرسة ومعلميها في تنفيذ أفكار جديدة لاستقبال الطلاب، وذلك من خلال وضع الكتب الجديدة على شكل هدايا مع توزيعات حلوى لاستقبال الطلاب.  

جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب
جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب

تعليق ستائر من الزينة بفناء المدرسة 

كما قامت إدارة المدرسة بتعليق ستائر الزينة لاستقبال الطلاب في فناء المدرسة، ابتهاجا بانطلاق العام الدراسي الجديد.  

جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب
جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب

و كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل الوزارة، والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، عن جاهزية الإدارات التعليمية الثمانية لانطلاق العام الدراسي الجديد.  

جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب
جانب من مظاهر الاستعداد لاستقبال الطلاب

 

جاهزية مدارس القنطرة شرق للعام الدراسي  

 وأعلنت مدارس إدارة القنطرة شرق التعليمية التابعة لمديرية تعليم الإسماعيلية، جاهزيتها الكاملة للانطلاق مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك بإشراف محمد حساني مدير عام الإدارة التعليمية بالقنطرة شرقو سامح عبد العزيز وكيل الإدارة التعليمية.

رفع علم مصر بالمدرسة
رفع علم مصر بالمدرسة

 

متابعة كافة أعمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 

 كما تم متابعة كافة أعمال الاستعدادات بمدارس الإسماعيلية والتي شملت: دهانات الفصول وتجهيز المقاعد، وتشجير وتجميل فناء المدارس، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير المختلفة، بما يضمن بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، فيما يخص الاستعداد للعام الدراسي الجديد. 

