محافظات

أوقاف الإسماعيلية تواصل عقد المقارئ القرآنية بالمساجد (صور )

مقارئ القرآن الكريم
مقارئ القرآن الكريم بمساجد الإسماعيلية، فيتو

 تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية، تفعيل المقارئ القرآنية بالمساجد، وذلك سعيًا لنشر ثقافة التلاوة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم بين جميع الفئات. 

مقارئ الجمهور 

 تُعقد مديرية أوقاف الإسماعيلية مقارئ للجمهور وقاصدي المساجد، وذلك عقب صلاة الجمعة، لإتاحة الفرصة لجميع رواد المساجد للمشاركة والتلاوة.  

 

مقارئ الأعضاء 

كما تعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، مقارئ لأعضاء الأوقاف ويشارك فيها الأعضاء والدارسون، بهدف رفع المستوى وتحقيق الاستمرارية في ضبط الأداء القرآني.

 

مقرأة الأئمة 

كما تعقد مقرأة الأئمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لتأهيل الأئمة والارتقاء بمستواهم القرآني، بما ينعكس على خطبهم ودروسهم الدعوية.

ومن جانبها أكدت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن هذه اللقاءات القرآنية المباركة تأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بنشر صحيح التلاوة وإحياء دور المسجد الجامع كمنارة للعلم والقرآن. 

