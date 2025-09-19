ارتفاع صادرات الإسماعيلية الزراعية إلى الأسواق العالمية لأكثر من 3 ملايين دولار

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شطا وكيل الوزارة، عن إجمالي الصادرات الزراعية الصادرة عن المحافظة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

صادرات شهر يوليو بالإسماعيلية

وأوضحت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية إن صادرات شهر يوليو بلغت 1,078.93 طنًا بقيمة 1,417,161.437 دولارًا، حيث شملت المحاصيل الحقلية من فول سوداني بكمية 186.95 طنًا وبقيمة 278,657 دولارًا، إلى جانب صادرات الخضروات المجمدة والطازجة مثل بيور الفراولة ومعجون الطماطم بكمية 614.04 طنًا وبقيمة 983,866.88 دولارًا، إضافة إلى الفاكهة المجمدة والطازجة والتي تنوعت بين عصير البرتقال وبيور المانجو والجوافة المعقمة والليمون المبستر بكمية 277.94 طنًا وبقيمة 433,015.9 دولارًا، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال هذا الشهر 25 شهادة.

صادرات شهر أغسطس

وفي شهر أغسطس من العام نفسه شهدت حركة الصادرات زيادة واضحة حيث سجلت الكميات المصدرة 1,168.876 طنًا بقيمة مالية وصلت إلى 1,664,351.12 دولارًا، وتضمنت صادرات الخضروات المجمدة والطازجة بكمية 579.62 طنًا وبقيمة 986,320.98 دولارًا، وصادرات الفاكهة المجمدة والطازجة إلى جانب الزبيب المصري ومركز البرتقال ولب الليمون وبوريه المانجو بكمية 203.04 طنًا وبقيمة 241,670.14 دولارًا، فضلًا عن المحاصيل الحقلية من فول سوداني ولب سوبر بكمية 342.6 طنًا وبقيمة 425,940 دولارًا.

"وبذلك بلغت قيمة الصادرات خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 نحو 2,247.806 طنًا، بقيمة مالية إجمالية بلغت 3,081,512.557 دولارًا."

وأكد الدكتور محمد شطا أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة لاهتمام الدولة وحرصها على دعم القطاع الزراعي وتطويره، مشيرًا إلى أن الأسواق المستوردة شملت الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز مكانة الإسماعيلية كمحور رئيسي في حركة الصادرات الزراعية المصرية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم المزارعين وتعزيز حركة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

