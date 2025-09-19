الجمعة 19 سبتمبر 2025
مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستضيف فعاليات نادي السينما غدا

الأفلام المقترحة
تشهد مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، مساء يوم غد السبت، فعاليات عروض نادي السينما والذى ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح. 

صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية

جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

 أبرز فعاليات برنامج نادي السينما بالإسماعيلية 

يتضمن برنامج نادي السينما بالإسماعيلية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية المتنوعة التي تعكس تجارب شبابية ورؤى فنية مختلفة، وهي: فيلم تطبيش إخراج رولا أشرف، فيلم بداية الطريق إخراج يوحنا أشرف، فيلم العملة الصعبة إخراج صلاح عبد المنعم، فيلم فليحيا أبو الفصاد إخراج حازم مصطفى، وفيلم المغفلة إخراج محمد سيحو. 

 وتتناول هذه الأعمال موضوعات إنسانية واجتماعية بطرح جديد يفتح الباب أمام نقاشات ثرية حول قضايا المجتمع المصري والعربي.  

عقد ندوة ومناقشة حول الأفلام 

وتعقب العروض ندوة مفتوحة بمكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور تديرها الناقدة شاهندة محمد علي، حيث سيتم فتح باب الحوار بين صناع الأفلام والجمهور بما يعزز من ثقافة النقد السينمائي ويحفز المبدعين الشباب على تطوير أعمالهم المستقبلية. 

تأتي الفعالية في إطار جهود المركز القومي للسينما لدعم الشباب والمواهب الجديدة وإحياء نوادي السينما كمنصات للتثقيف السينمائي، كما تسهم في تعزيز الذائقة الفنية والتواصل بين السينمائيين والجمهور. 

من جانبها قالت الدكتورة أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة: "استضافة فعاليات نادي سينما الإسماعيلية تمنح المكتبة فرصة لإثراء الأنشطة الثقافية والفنية وتشجع الشباب على اكتشاف مواهبهم، وتعزز مكانة المكتبة كمركز ثقافي رائد في دعم السينما والفنون".

