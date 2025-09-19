الجمعة 19 سبتمبر 2025
محافظات

تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية لخدمة مراكز المحافظة والمشروعات القومية (صور)

جانب من تطوير شبكات
جانب من تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية


تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، جهودها في تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.
 

وقامت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بأعمال تطوير طريق الخدمة الأساسي (بر أيسر ترعة بورسعيد) بنطاق قرية النصر، ومركز ومدينة القنطرة غرب.  
 

المناطق التي تم تطوير طرقها

وشملت الأعمال تطوير كوبري ك ١٧، إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق من الكيلو ١٧ حتى محطة الغاز، تطوير مدخل القرية وجزء من الطريق المتجه إلى الكيلو ١١. 

 

استكمال خطط تطوير الطرق بالمحافظة  

 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن هذا التطوير يأتي استكمالًا لخطط المحافظة في دعم مشروعات الطرق وتحسين المحاور المرورية، استعدادًا للافتتاحات المرتقبة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأبوخليفة، بما يسهم في تعزيز حركة النقل والخدمات اللوجستية، وتيسير الانتقال بين القرى والمراكز. 

 

 

الارتقاء بجودة البنية التحتية 

 

وأكدت مديرية الطرق والنقل أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للارتقاء بجودة البنية التحتية وتوفير طرق آمنة وممهدة تخدم المواطنين وتدعم الاستثمار والتنمية.
 

جانب من تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية، فيتو
جانب من تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية، فيتو

 

