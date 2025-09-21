الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

خبيرة ترصد أداء ومستهدفات المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الجلسات المقبلة

دينا صبحى خبيرة أسواق
دينا صبحى خبيرة أسواق المال، فيتو

قالت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، إن مؤشر egx30 يعتبر فى اتجاة صاعد على المستوى طويل ومتوسط وقصير الأجل، ويمر بجني أرباح على مستوى قصير الأجل بعد صعود المؤشر الى قمة جديدة من خلال عدة من القنوات السعرية المختلفة بدرجة الميل من الاستمرار للصعود المتتالى ثلاث شهور منذ آخر تصحيح عند مستوى 29740 نقطة  في يونيو الماضي  الى قمة أغسطس 36282 نقطة.

 

وأضافت أنه تم التصحيح من القمة ليصل إلى أولى مستويات الدعم لقصير الأجل 34217 نقطة  ليغلق أعلى القمة السابقة 34501 نقطة ويعتبر مستوى المقاومة الأول عند مستوى الثبات عند  35000  نقطة  فإذا تم الارتداد والصعود منها تعد المقاومة 36300 نقطة وهي المقاومة المقابلة لاستكمال الصعود.

 


وتابعت: "هناك العديد من الدعوم الأخرى على نفس المستوى من الأهمية منطقة 33300 و33500 دعم قوي ودعم طويل الأجل الهام جدا 32300 تقريبا.. فلا نستطيع أن نحدد ان كان الدعم الأول والأقرب الارتداد منه الذي يعنى القوة الشرائية أهم أم الهبوط إلى مستويات أقل لتصحيح أقوى هو الأفضل صحيا لفتح موجات أقوى صعود".

وأردفت: "الأهم هو قوة الشراء والعزم وبعد التصحيح هو الذي يحدد قوة الاتجاه، ومن قوة الأسهم وسيولتها والصعود بقوة لعديد من الأسهم، لذا ننتظر مع احترام الدعوم والمقاومات على حسب  مضارب أم مستثمر متوسط أو طويل الأجل ولتعتبر أولى الأهداف مستوى 41000 بعد انتهاء التصحيح وعدم كسر أي اتجاه أو دعم".  


وطالبت بالتفرقة بين القطاعات التى صعدت والتى لم تصعد نتيجة تبديل بين مراكز الأسهم ومؤشراتها.

ads