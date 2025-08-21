الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، فيتو

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون المجالس المحلية لا يمثل أزمة تشريعية أو به «عقدة»، مشيرًا إلى أن التأخير في مناقشته مرتبط بأولويات دستورية وسياسية كانت ضرورية في المرحلة السابقة.

 

تحديات كبرى للدولة بدءًا من 2014

وأوضح فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: أن دستور 2014 أقر عددًا من الاستحقاقات الهامة، بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، ولاحقًا تم تعديل الدستور لإعادة تشكيل مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، مضيفًا: «في بداية 2014 كنا أمام تحديات كبرى، على رأسها محاربة الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة، وتقوية المؤسسات الدستورية، وقد أنجزنا ذلك بالفعل، لكن المجالس المحلية تظل استحقاقًا دستوريًا مهمًا لم يُفعل بعد».

الحكومة: المجالس المحلية جزءًا من السلطة التنفيذية

وأشار إلى أن المجالس المحلية تعد جزءًا من السلطة التنفيذية، وتمثل أحد أوجه الرقابة الشعبية عليها من خلال أعضاء منتخبين على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والقرى.

وأكد الوزير أن انتخابات مجلس الشيوخ قد انتهت، ويتبقى فقط تعيين الثلث الأخير من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، كما أنه وفقًا للجدول الزمني المعتاد، فإن انتخابات مجلس النواب من المتوقع أن تبدأ إجراءاتها قريبًا، وبالتالي «عند اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان، ستكون الأرض ممهدة تمامًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية».

وشدد على أن قانون الإدارة المحلية مدرج بالفعل ضمن أولويات برنامج الحكومة، لكنه أضاف نصيحة تكرّر تقديمها سواء خلال وجوده في الحكومة أو خارجها، وهي: «ضرورة فصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية نفسه، لأن الحديث العام دائمًا ما يتركز على الانتخابات، ويتجاهل الجوانب الأخرى الأهم في الإدارة المحلية».

 

تخصيص نسب معينة من عضوية المجالس المحلية

وأشار فوزي إلى أن الدستور كان دقيقًا في نصه على ضرورة تخصيص نسب معينة من عضوية المجالس المحلية لفئات محددة مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم تلك المجالس، والتي تضم نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأوضح: «هذا التحدي له حلول، والحكومة تملك بالفعل سيناريوهات للتعامل معه، لكن لا بد أن نكون واقعيين، نحن في نهاية فصل تشريعي، وفي دور انعقاد أخير، يُتوقع أن يقتصر على التشريعات الضرورية والعاجلة فقط».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة قانون الادارة المحلية قانون المجالس المحلية المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية المجالس المحلية

مواد متعلقة

وزير الشؤون النيابية: الحكومة لن تسمح بتضرر مواطن من تطبيق قانون الإيجار القديم

اتحاد الغرف لـ الحكومة: خلي المحليات تخف إيدها عن التجار (فيديو)

منال عوض تعلن تفاصيل أكبر حركة تغييرات في تاريخ المحليات، تشمل 184 قيادة جديدة، تعيين 9 سكرتيري عموم و13 سكرتيرا عاما مساعدا، و84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads