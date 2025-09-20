وكيل التعليم بدمياط يشيد بحضور الطلاب المكثف في أول العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس محافظة دمياط صباح اليوم انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، حيث امتلأت الفصول بحضور مكثف من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، في أجواء سادها الالتزام والانضباط منذ الدقائق الأولى.

وكيل الوزارة يتابع ميدانيا

حرص ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على متابعة سير العملية التعليمية في يومها الأول، مطمئنا على انتظام الدراسة وتهنئة الطلاب والمعلمين ببدء العام الجديد.

وأكد عمارة ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول، مشددا على توزيع الكتب المدرسية كاملة على الطلاب ومتابعة حضورهم بانتظام.

تعليمات واضحة لرفع كفاءة العملية التعليمية

وجه وكيل الوزارة بمتابعة التقييمات الدورية للطلاب، وتفعيل دور المعامل والأنشطة المدرسية لرفع مستوى الأداء، مؤكدا التزام المديرية بتعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

مدارس دمياط استقبلت العام الدراسي الجديد بحضور مكثف

خطط إشرافية صارمة لضمان الانضباط

كما شدد عمارة على مديري الإدارات التعليمية بضرورة المرور اليومي على المدارس ومتابعة انتظام الطلاب، بجانب وضع خطط اشرافية دقيقة لضمان سلامة الطلاب أثناء الدخول والخروج أوقات الفسحة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، ومنع الغياب غير المبرر، مع تعزيز الانشطة ومجموعات التقوية لدعم العملية التعليمية.

بيئة تعليمية امنة ومستقرة

تعكس هذه الجهود حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تضمن انطلاقة جادة للعام الدراسي وتحقق أقصى استفادة للطلاب من يومهم الدراسي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.