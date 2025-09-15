محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق عزبة البرج

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال تطوير وتوسعة وازدواج طريق دمياط – عزبة البرج، بداية من مسجد الحطاب وحتى مدخل مدينة عزبة البرج بطول 8 كيلومترات، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

حضور ومتابعة ميدانية

رافق المحافظ في الجولة المهندس طاهر صلاح مدير فرع الهيئة بدمياط، والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تفاصيل الأعمال الجارية

تابع المحافظ أعمال تغطية ترعة عزبة البرج وتطوير الطريق وازدواجه، كما تفقد التجهيزات الخاصة بالرصف بداية من مسجد الحطاب بطول 600 متر، وكذلك المحور الثاني الممتد حتى مدخل المدينة. وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال الردم وطبقة الأساس بطول 4 كيلومترات.

بحث المعوقات وتنسيق الجهود

ناقش الشهابي كافة التحديات التي قد تعرقل التنفيذ، وآليات تجاوزها من خلال التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إعداد دراسة شاملة للمشروع، وخفض منسوب غرف الري، وضمان انتظام مسار الطريق بطوله لتحقيق السيولة المرورية.

توجيهات برفع الإشغالات

كما وجّه المحافظ تعليماته للوحدة المحلية بسرعة رفع الإشغالات والمخلفات على جانبي الطريق، مع حصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

