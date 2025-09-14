محافظ دمياط يبحث مع مساعد وزير التعليم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، علي عبد الرؤوف مساعد وزير التربية والتعليم، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي 2025 /2026 وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التعليم بمحافظة دمياط.

متابعة دقيقة للاستعدادات

واستعرض اللقاء ما تم إنجازه من أعمال صيانة شاملة بعدد من المدارس، تشمل الفصول ودورات المياه وشبكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى استبدال ورفع كفاءة الأثاث المدرسي. كما جرى التأكيد على الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية قبل انطلاق الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

خطط لتهيئة بيئة تعليمية آمنة

وناقش المحافظ مع مساعد الوزير الإجراءات الخاصة بضمان أمن وسلامة الطلاب، من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج وتواجد المشرفين، ومنع تكدس أولياء الأمور أو الباعة الجائلين أمام المدارس. كما شدد المحافظ على أهمية توفير مناخ صحي ملائم للطلاب، من خلال حملات نظافة مستمرة داخل المدارس ومحيطها.

تطوير الكوادر التعليمية

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بدمياط أعدت خطة تدريبية للمعلمين والإداريين على المناهج الحديثة وطرق التدريس الفعالة، وذلك بما يواكب توجهات الوزارة في رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

إشادة بدعم الوزارة

أشاد الدكتور أيمن الشهابي بالدعم الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة يضمن التغلب على أي عقبات قد تواجه المنظومة التعليمية.

خطط مستقبلية للتوسع في المدارس

وتطرق اللقاء إلى خطط مستقبلية لتوسعة بعض المدارس القائمة للتخفيف من الكثافة الطلابية، إلى جانب إدراج مدارس جديدة ضمن خطة الإنشاءات القادمة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية على مستوى المحافظة.

