الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يبحث مع مساعد وزير التعليم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظ دمياط يلتقي
محافظ دمياط يلتقي مع مساعد وزير التعليم.. ڤيتو

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، علي عبد الرؤوف مساعد وزير التربية والتعليم، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي 2025 /2026 وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التعليم بمحافظة دمياط.

متابعة دقيقة للاستعدادات

واستعرض اللقاء ما تم إنجازه من أعمال صيانة شاملة بعدد من المدارس، تشمل الفصول ودورات المياه وشبكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى استبدال ورفع كفاءة الأثاث المدرسي. كما جرى التأكيد على الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية قبل انطلاق الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

خطط لتهيئة بيئة تعليمية آمنة

وناقش المحافظ مع مساعد الوزير الإجراءات الخاصة بضمان أمن وسلامة الطلاب، من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج وتواجد المشرفين، ومنع تكدس أولياء الأمور أو الباعة الجائلين أمام المدارس. كما شدد المحافظ على أهمية توفير مناخ صحي ملائم للطلاب، من خلال حملات نظافة مستمرة داخل المدارس ومحيطها.

تطوير الكوادر التعليمية

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بدمياط أعدت خطة تدريبية للمعلمين والإداريين على المناهج الحديثة وطرق التدريس الفعالة، وذلك بما يواكب توجهات الوزارة في رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

إشادة بدعم الوزارة

أشاد الدكتور أيمن الشهابي بالدعم الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة يضمن التغلب على أي عقبات قد تواجه المنظومة التعليمية.

خطط مستقبلية للتوسع في المدارس

وتطرق اللقاء إلى خطط مستقبلية لتوسعة بعض المدارس القائمة للتخفيف من الكثافة الطلابية، إلى جانب إدراج مدارس جديدة ضمن خطة الإنشاءات القادمة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الوزير محمد عبد اللطيف بدمياط بمحافظة دمياط شبكات الكهرباء لعام الدراسي الجديد مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

المدارس المصرية اليابانية تتصدر المشهد.. وزير التعليم يتفقد أعمال التجهيزات لتحويل مدرستين بغمرة والقصر العيني لمدارس مصرية يابانية.. وافتتاح 14 مدرسة جديدة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads