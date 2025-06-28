تعليم دمياط يطلق خطة لإعادة الهيكلة الشاملة وتحول رقمي لتطوير الأداء

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة شاملة لإدارة العملية التعليمية من خلال تبني آليات التحول الرقمي، في إطار سعي مديرية التربية والتعليم بدمياط لتحديث منظومة العمل الإداري وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

اجتماع موسع لبحث آليات العمل الإلكتروني

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري إدارات التناسيق لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم العام والفني والخدمات، حيث ناقش معهم سبل تطبيق النظم الإلكترونية في إدارة العمل اليومي، بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات التعليمية، ويواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

نقلة نوعية في الأداء الإداري والتعليمي

وأوضح ياسر عمارة أن الهدف من هذه الخطوة هو إحداث نقلة نوعية في الأداء داخل المؤسسات التعليمية، من خلال استغلال الأدوات التكنولوجية المتاحة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية، بما ينعكس على جودة التعليم بشكل عام.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري إدارات التناسيق لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم العام والفني

حصر ميداني دقيق للمعلمين والقيادات المدرسية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أحد المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو ضرورة إجراء حصر دقيق للعجز والزيادة في أعداد المعلمين على أرض الواقع، في جميع المراحل التعليمية، لضمان توزيع عادل وفعّال للكوادر التدريسية وتلبية الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.

كما شمل الحصر الإداري متابعة أوضاع مديري ووكلاء المدارس الحاصلين على قرارات تنفيذية أو المكلفين بإدارة المدارس، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة للقيادات التعليمية، تتيح سهولة التقييم والمتابعة وتدعم الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التعليمية.

التحول الرقمي في خدمة التعليم والتنمية

وأكدت المديرية أن هذا التوجه يأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على الواقع الفعلي، بما يخدم العملية التعليمية بكافة عناصرها.

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