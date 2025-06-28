السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط يطلق خطة لإعادة الهيكلة الشاملة وتحول رقمي لتطوير الأداء

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة شاملة لإدارة العملية التعليمية من خلال تبني آليات التحول الرقمي، في إطار سعي مديرية التربية والتعليم بدمياط لتحديث منظومة العمل الإداري وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور 

اجتماع موسع لبحث آليات العمل الإلكتروني

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع مديري إدارات التناسيق لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم العام والفني والخدمات، حيث ناقش معهم سبل تطبيق النظم الإلكترونية في إدارة العمل اليومي، بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات التعليمية، ويواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

نقلة نوعية في الأداء الإداري والتعليمي

وأوضح ياسر عمارة أن الهدف من هذه الخطوة هو إحداث نقلة نوعية في الأداء داخل المؤسسات التعليمية، من خلال استغلال الأدوات التكنولوجية المتاحة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية، بما ينعكس على جودة التعليم بشكل عام.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري إدارات التناسيق لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم العام والفني 
وكيل الوزارة يجتمع مع مديري إدارات التناسيق لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم العام والفني 

حصر ميداني دقيق للمعلمين والقيادات المدرسية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أحد المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو ضرورة إجراء حصر دقيق للعجز والزيادة في أعداد المعلمين على أرض الواقع، في جميع المراحل التعليمية، لضمان توزيع عادل وفعّال للكوادر التدريسية وتلبية الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.

كما شمل الحصر الإداري متابعة أوضاع مديري ووكلاء المدارس الحاصلين على قرارات تنفيذية أو المكلفين بإدارة المدارس، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة للقيادات التعليمية، تتيح سهولة التقييم والمتابعة وتدعم الاستقرار الإداري داخل المؤسسات التعليمية.

التحول الرقمي في خدمة التعليم والتنمية

وأكدت المديرية أن هذا التوجه يأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على الواقع الفعلي، بما يخدم العملية التعليمية بكافة عناصرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم المؤسسات التعليمية الموارد البشرية رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم بدمياط مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تعليم دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط ووزير التعليم العالي يتفقدان جسر الحضارة (صور)

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

وسام أبو علي يشعل أول صدام بين ريبيرو ومجلس الأهلي

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية