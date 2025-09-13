استعدادات مكثفة بمدارس دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس محافظة دمياط استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية لأكثر من 400 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

تجهيز شامل للفصول والمرافق

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المدارس أنهت كافة أعمال الصيانة المطلوبة، والتي شملت إصلاح الفصول الدراسية وتجهيز المقاعد والأبواب والشبابيك، إلى جانب دهان الحوائط والجدران، وتجميل الأفنية وتشجيرها. كما تم الانتهاء من تجهيز دورات المياه وتجديد شبكات الكهرباء لضمان جاهزية كاملة قبل انطلاق الدراسة.

وأشار عمارة إلى أن المديرية تسلمت الكتب المدرسية لكافة المراحل وتم توزيعها على المدارس، إضافة إلى الانتهاء من إعداد جداول الحصص لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

1036 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب

أوضح وكيل الوزارة أن 1036 مدرسة أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، بينها 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام، و38 مدرسة خضعت لأعمال صيانة شاملة، مؤكدا أن هذه المدارس ستستوعب نحو 400 ألف طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

مدارس دمياط انهت استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

توجيهات المحافظ لضمان الانضباط

من جانبه، شدد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي، مع التأكيد على الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة داخل المدارس، وتشكيل لجان للمرور لمتابعة تطبيق معايير السلامة والأمان.

كما وجه الشهابي بسرعة توزيع الكتب المدرسية، ومنع التزاحم عند دخول وخروج الطلاب من خلال تنظيم الحركة وتواجد المشرفين والأمن المدرسي. وأصدر تعليماته للوحدات المحلية برفع المخلفات بمحيط المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين نهائيًا.

مبادرة "الأوتوبيس الطائر" للمتابعة المفاجئة

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم مبادرة "الأوتوبيس الطائر"، لمتابعة الاستعدادات داخل المدارس عبر جولات مفاجئة يقوم بها فريق متخصص برئاسة إيهاب النشرتي وكيل المديرية، يضم موجهي المواد الدراسية ومسؤولي المراحل التعليمية وممثلي التعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

وأكد عمارة أن المبادرة لن تقتصر على فترة الاستعداد فقط، بل ستستمر بشكل دوري طوال العام الدراسي، لضمان الانضباط ومعالجة أي سلبيات بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، ويرسل رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن كل الجهود تبذل من أجل مستقبل الأبناء.

