تزينت بعلم مصر وأثاث جديد، دمياط تعلن جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب والمدارس

استعدادات مكثفة لانطلاقة ناجحة

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجهود تركزت على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تضمن انطلاقة سلسة للعملية التعليمية.

تجهيزات متكاملة داخل الفصول

وأشار عمارة إلى الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية بالأثاث اللازم والمستلزمات التعليمية، إلى جانب صيانة دورات المياه والمعامل والمكتبات لتكون جاهزة للاستخدام منذ اليوم الأول للدراسة.

لمسة جمالية تعزز الانتماء

وأكد وكيل الوزارة أن المدارس تزينت بأعلام مصر لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، كما جرى طلاء المباني وتجميل الحدائق والساحات وإزالة التشوهات البصرية، موضحا أن النظافة والمظهر الجمالي يلعبان دورًا مهمًا في تحسين الحالة النفسية للطلاب والمعلمين وتحفيزهم على التميز والإبداع.

إجراءات وقائية وتأمين محيط المدارس

ولفت عمارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس وضمان سلامة الطلاب أثناء الدخول والخروج، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على بيئة صحية وآمنة بما يتماشى مع التوصيات الصحية.

رسالة تفاؤل للطلاب وأولياء الأمور

اختتم وكيل الوزارة تصريحاته برسالة تفاؤل، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى التعاون مع إدارات المدارس لتحقيق عام دراسي ناجح ومليء بالإنجازات، مؤكدًا أن أبواب المديرية مفتوحة للاستماع إلى أي مقترحات أو استفسارات.

