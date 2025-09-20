السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادات مكثفة لانطلاقة ناجحة

تزينت بعلم مصر وأثاث جديد، دمياط تعلن جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب والمدارس

مدارس دمياط استعدت
مدارس دمياط استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، فيتو

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجهود تركزت على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تضمن انطلاقة سلسة للعملية التعليمية.

 

تجهيزات متكاملة داخل الفصول

وأشار عمارة إلى الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية بالأثاث اللازم والمستلزمات التعليمية، إلى جانب صيانة دورات المياه والمعامل والمكتبات لتكون جاهزة للاستخدام منذ اليوم الأول للدراسة.

لمسة جمالية تعزز الانتماء

وأكد وكيل الوزارة أن المدارس تزينت بأعلام مصر لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، كما جرى طلاء المباني وتجميل الحدائق والساحات وإزالة التشوهات البصرية، موضحا أن النظافة والمظهر الجمالي يلعبان دورًا مهمًا في تحسين الحالة النفسية للطلاب والمعلمين وتحفيزهم على التميز والإبداع.

 

إجراءات وقائية وتأمين محيط المدارس

ولفت عمارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس وضمان سلامة الطلاب أثناء الدخول والخروج، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على بيئة صحية وآمنة بما يتماشى مع التوصيات الصحية.

 

رسالة تفاؤل للطلاب وأولياء الأمور

اختتم وكيل الوزارة تصريحاته برسالة تفاؤل، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى التعاون مع إدارات المدارس لتحقيق عام دراسي ناجح ومليء بالإنجازات، مؤكدًا أن أبواب المديرية مفتوحة للاستماع إلى أي مقترحات أو استفسارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستعدادات مكثفة التربية والتعليم الجهات المعنية العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد بدمياط قيم الولاء والانتماء مدارس دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

محافظ دمياط يبحث مع مساعد وزير التعليم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

استعدادات مكثفة بمدارس دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

الأكثر قراءة

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

السحب تزحف نحوها الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار متفاوتة الشدة

تحرير 40 محضرا في حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالوادي الجديد

حضور أمني ومروري مكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

الموضوع خلص ولكن، المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض 6 أكتوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads