الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

تعليم دمياط يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال طلاب الخدمات بالمدارس الثانوية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب نظام "الخدمات" بالمدارس الثانوية العامة والفنية خلال العام الدراسي الجديد.

مشاركة القيادات التعليمية

شارك في الاجتماع عدد من القيادات التعليمية، من بينهم أحمد عبد الرازق، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ونشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومحمد خفاجي، مدير إدارة التعليم الثانوي، وربيع الكيلاني، مدير إدارة الأمن.

 

وكيل الوزارة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب نظام
وكيل الوزارة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب نظام "الخدمات" 

 

 

تطبيق دقيق للتعليمات واستعراض الاستعدادات

شهد الاجتماع التأكيد على التطبيق الدقيق للتعليمات المنظمة لفصول الخدمات، واستعراض الأعداد التقديرية للطلاب المستحقين للالتحاق بهذا النظام في كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة. كما ناقش الحضور الإمكانيات المتاحة بالمدارس لاستقبال الفصول المسائية المخصصة لهؤلاء الطلاب.

اهتمام خاص بشريحة طلاب "الخدمات"

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن طلاب نظام "الخدمات" يمثلون شريحة مهمة من أبناء المجتمع، مشددًا على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

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