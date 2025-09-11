وكيل تعليم دمياط يوجه بتوحيد الجهود الإعلامية استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعا موسعا مع مسئولي الإعلام والعلاقات العامة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، بحضور وديع الفيومي المسئول الإعلامي للمديرية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

تعزيز الدور الإعلامي في المدارس

مسئولو الإعلام والعلاقات العامة بديوان المديرية والإدارات التعليمية

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في إبراز الأنشطة التعليمية والتربوية داخل المدارس، مشددا على ضرورة توثيق النجاحات والفعاليات بشكل احترافي يعكس الجهود المبذولة بقطاع التعليم في دمياط، ويسلط الضوء على النماذج المميزة من المدارس والإدارات التعليمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش الاجتماع أيضا خطط التغطية الإعلامية للاستعدادات الجارية بالمدارس، والتي تشمل أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب. وطالب عمارة بوضع خطة إعلامية شاملة لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود، بما يبعث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور ويؤكد جاهزية المديرية لاستقبال العام الدراسي.

التحضير لحفل تكريم الأوائل

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بالحفل السنوي لتكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة دمياط، حيث شدد عمارة على ضرورة أن يتم تنظيم الحفل بما يليق بتفوق الطلاب، مع توفير تغطية إعلامية شاملة تبرز رسالة المجتمع في تقدير هذه النماذج المشرفة.

الإعلام شريك في بناء الثقة

اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن الإعلام شريك أساسي في العملية التعليمية، ليس فقط في نقل الأخبار، بل في بناء جسور الثقة مع المجتمع، وإبراز الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بقطاع التعليم. كما دعا الحضور إلى العمل بروح الفريق الواحد لتقديم صورة إعلامية متكاملة تخدم أهداف المديرية وتطلعاتها نحو مستقبل تعليمي أفضل.

خطة عمل إعلامية متكاملة

وشدد عمارة على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلات أكبر لدور مسئولي الإعلام والعلاقات العامة، من خلال خطة عمل واضحة تضمن التنسيق المستمر بين المديرية والإدارات التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.

