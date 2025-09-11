الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يوجه بتوحيد الجهود الإعلامية استعدادا للعام الدراسي الجديد

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعا موسعا مع مسئولي الإعلام والعلاقات العامة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، بحضور وديع الفيومي المسئول الإعلامي للمديرية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

تعزيز الدور الإعلامي في المدارس

مسؤولي الاعلام والعلاقات العامة بديوان المديرية والادارات التعليمية
مسئولو الإعلام والعلاقات العامة بديوان المديرية والإدارات التعليمية

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في إبراز الأنشطة التعليمية والتربوية داخل المدارس، مشددا على ضرورة توثيق النجاحات والفعاليات بشكل احترافي يعكس الجهود المبذولة بقطاع التعليم في دمياط، ويسلط الضوء على النماذج المميزة من المدارس والإدارات التعليمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش الاجتماع أيضا خطط التغطية الإعلامية للاستعدادات الجارية بالمدارس، والتي تشمل أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب. وطالب عمارة بوضع خطة إعلامية شاملة لإطلاع الرأي العام على هذه الجهود، بما يبعث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور ويؤكد جاهزية المديرية لاستقبال العام الدراسي.

 

التحضير لحفل تكريم الأوائل

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بالحفل السنوي لتكريم أوائل الشهادات العامة بمحافظة دمياط، حيث شدد عمارة على ضرورة أن يتم تنظيم الحفل بما يليق بتفوق الطلاب، مع توفير تغطية إعلامية شاملة تبرز رسالة المجتمع في تقدير هذه النماذج المشرفة.

الإعلام شريك في بناء الثقة

اختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن الإعلام شريك أساسي في العملية التعليمية، ليس فقط في نقل الأخبار، بل في بناء جسور الثقة مع المجتمع، وإبراز الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بقطاع التعليم. كما دعا الحضور إلى العمل بروح الفريق الواحد لتقديم صورة إعلامية متكاملة تخدم أهداف المديرية وتطلعاتها نحو مستقبل تعليمي أفضل.

خطة عمل إعلامية متكاملة

وشدد عمارة على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلات أكبر لدور مسئولي الإعلام والعلاقات العامة، من خلال خطة عمل واضحة تضمن التنسيق المستمر بين المديرية والإدارات التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعدادات العام الدراسي الجديد التغطية الإعلامية الشهادات العامة انطلاق العام الدراسي الجديد تعليم دمياط تكريم أوائل الشهادات العامة محافظة دمياط وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة لضمان وجبة صحية لطلاب دمياط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

موعد الظهور الأول لـ رونالدو وجواو فيليكس في وديات النصر

أول رد فعل من مها الصغير بعد قرار "الأعلى للإعلام"

الأعلى للإعلام يمنع مها الصغير من الظهور لمدة 6 أشهر

قنبلة إيلون ماسك!.. الملياردير الأمريكى يعتزم تأسيس حزب ثالث..وترامب: “شيء سخيف”!!.. الجمهوريون يخشون من تمزيق  قاعدة الأصوات المحافظة وضرب فرصهم فى انتخابات 2026

رامي جمال يبدأ تحضيرات ألبوم الشتاء

رامي جمال: عمرو دياب لا يُنافس وأتشرف إنه ياخد مني التريند (فيديو)

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ON E بسبب برنامج «معكم منى الشاذلي»

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads