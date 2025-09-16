تعليم دمياط تجدد تكليف 190 قيادة في الوظائف الإشرافية

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة ياسر عمارة، اليوم الثلاثاء، مقابلات لتجديد تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026 وذلك في إطار خطتها المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية

حضور 190 قيادة تعليمية

شهدت المقابلات التي جرت بمقر المديرية مشاركة 190 قيادة تعليمية من مختلف التخصصات، حيث خضعوا لاختبارات ومناقشات لتجديد تكليفهم في مناصبهم، بما يضمن استمرارية الكفاءات في مواقعها القيادية.

مقابلات لتجديد تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بتعليم دمياط

لجنة مختصة للإشراف على الاختبارات

أشرفت لجنة متخصصة من قيادات التعليم على سير المقابلات، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من محافظ دمياط، لضمان اختيار الأكفأ ومتابعة الأداء وفق معايير واضحة.

الوظائف التي شملها التجديد

شمل التجديد عددًا من المناصب القيادية المهمة، منها مدير ووكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، موجه، بالإضافة إلى مديري ووكلاء المدارس بمراحل التعليم المختلفة (لغات، ثانوي، إعدادي).

هدف الارتقاء بجودة التعليم

أكد الأستاذ ياسر عمارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقييم الأداء الحالي للقيادات التعليمية وضمان اختيار الأنسب لتولي المهام الإشرافية، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير العملية التعليمية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة للمديرية تستهدف تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.

