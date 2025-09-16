الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط تجدد تكليف 190 قيادة في الوظائف الإشرافية

مقابلات لتجديد تكليف
مقابلات لتجديد تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بتعليم دمياط

 

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة  ياسر عمارة، اليوم الثلاثاء، مقابلات لتجديد تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026 وذلك في إطار خطتها المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية 

حضور 190 قيادة تعليمية

شهدت المقابلات التي جرت بمقر المديرية مشاركة 190 قيادة تعليمية من مختلف التخصصات، حيث خضعوا لاختبارات ومناقشات لتجديد تكليفهم في مناصبهم، بما يضمن استمرارية الكفاءات في مواقعها القيادية.

 

مقابلات لتجديد تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بتعليم دمياط 

 

لجنة مختصة للإشراف على الاختبارات

أشرفت لجنة متخصصة من قيادات التعليم على سير المقابلات، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من محافظ دمياط، لضمان اختيار الأكفأ ومتابعة الأداء وفق معايير واضحة.

الوظائف التي شملها التجديد

شمل التجديد عددًا من المناصب القيادية المهمة، منها مدير ووكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، موجه، بالإضافة إلى مديري ووكلاء المدارس بمراحل التعليم المختلفة (لغات، ثانوي، إعدادي).

هدف الارتقاء بجودة التعليم

أكد الأستاذ ياسر عمارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقييم الأداء الحالي للقيادات التعليمية وضمان اختيار الأنسب لتولي المهام الإشرافية، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير العملية التعليمية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة للمديرية تستهدف تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاختبارات التخصصات التربية والتعليم العملية التعليمية الوظائف الإشرافية جودة التعليم محافظ دمياط محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط منظومة التعليم

مواد متعلقة

التحفظ على 77 طن شاي وبن مجهول المصدر بمخزن غير مرخص في دمياط

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات

د. محمد عثمان الخشت: موسوعة الأديان العالمية ليست صراعًا ضد التراث.. تحسين النسل الجيني تلاعب بخلق الله.. والفروق بين الرجل والمرأة في التشريع الإسلامي ليست كلها ظلمًا أو تمييزًا ( حوار )

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads