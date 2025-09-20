السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد صلاح الدين: تجديد العقود بيد الأهلي مش اللاعبين وهذه قصة سفر زيزو للعلاج (فيديو)

وليد صلاح الدين،
وليد صلاح الدين، فيتو

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، موقف النادي من تجديد عقود اللاعبين.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أون سبورت: اتخذنا قرارًا بعدم النظر في أي عقود ممتدة، لا يوجد شيء اسمه ترضية.


وأضاف: "العقود التي تقترب من النهاية فقط هي ما سيتم النظر فيها واللاعب لن يأتي للنادي ليطلب ولكن النادي سيقدم عرضه والقرار بيد اللاعب بعد ذلك بالموافقة أو الرفض".


وأكمل: "تريزيجيه يتعرض للظلم والسب ومروان عطية يواجه ضغطًا كبيرًا، وجميع اللاعبين التزموا ولم يعترض أي منهم على القرارات الصادرة مؤخرًا".

وواصل: إمام عاشور يستكمل بروتوكول العلاج ونتمنى له الشفاء العاجل.

وشدد على أن زيزو سيعود إلى الملعب خلال أيام قليلة.. فهل يعقل أن يُقال إنه طلب السفر للعلاج في الخارج؟ هل الشد في العضلة الخلفية يتم علاجه خارج مصر؟.

واختتم "يتم استهلاكنا في الدفاع عن أمور غير منطقية ونحتاج إلى تصفية ذهننا لكرة القدم، ونريد الهدوء والعمل وإن شاء الله القادم أفضل".

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين مروان عطية سيراميكا كليوباترا سيراميكا تريزيجيه الأهلي

مواد متعلقة

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

شاهد، اعتراضات لاعبي سيراميكا على حكم مباراة الأهلي بعد رفض احتساب ركلة جزاء

بعد ثلاثية الزعيم بالشوط الأول، أهلي جدة يخطف التعادل من الهلال بالدوري السعودي

تشابي ألونسو يرد على إهانات الجماهير

مدرب تشيلسي ينتقد أداء مانشستر يونايتد قبل مواجهة الغد

رغم نجاحه مع باريس سان جيرمان، رغبة غريبة للويس إنريكي

النني وإبراهيم عادل يقودان التشكيل المتوقع للجزيرة أمام بني ياس بالدوري الإماراتي

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

صراع منذ الحقبة العثمانية، قصة لوح سلوان مفجر الغضب بين نتنياهو وأردوغان

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الشوك في المنام وعلاقتها بالصبر في مواجهة المواقف الصعبة

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads