وليد صلاح الدين: تجديد العقود بيد الأهلي مش اللاعبين وهذه قصة سفر زيزو للعلاج (فيديو)

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، موقف النادي من تجديد عقود اللاعبين.

وقال صلاح الدين في تصريحاته لقناة أون سبورت: اتخذنا قرارًا بعدم النظر في أي عقود ممتدة، لا يوجد شيء اسمه ترضية.



وأضاف: "العقود التي تقترب من النهاية فقط هي ما سيتم النظر فيها واللاعب لن يأتي للنادي ليطلب ولكن النادي سيقدم عرضه والقرار بيد اللاعب بعد ذلك بالموافقة أو الرفض".



وأكمل: "تريزيجيه يتعرض للظلم والسب ومروان عطية يواجه ضغطًا كبيرًا، وجميع اللاعبين التزموا ولم يعترض أي منهم على القرارات الصادرة مؤخرًا".

وواصل: إمام عاشور يستكمل بروتوكول العلاج ونتمنى له الشفاء العاجل.

ممنوع أي لاعب يطلب تعديل عقده ولا في حاجة اسمها ترضية✋.. قرارات حاسمة يعلنها وليد صلاح الدين ويؤكد "جميع لاعبي الأهلي ملتزمين"#ستوديو_الماتش pic.twitter.com/rArgZQ0lnH — ON Sport (@ONTimeSports) September 19, 2025

وشدد على أن زيزو سيعود إلى الملعب خلال أيام قليلة.. فهل يعقل أن يُقال إنه طلب السفر للعلاج في الخارج؟ هل الشد في العضلة الخلفية يتم علاجه خارج مصر؟.

واختتم "يتم استهلاكنا في الدفاع عن أمور غير منطقية ونحتاج إلى تصفية ذهننا لكرة القدم، ونريد الهدوء والعمل وإن شاء الله القادم أفضل".

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

