كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وعن إمكانية عودته للعمل مرة أخرى مع النادي.

وتحدث سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: كنت في اجتماع أمس مع الخطيب لمدة ساعتين، ومفيش حاجة رسمية أقدر أتكلم عنها غير لما تخرج من القنوات الرسمية، وممكن يبقى فيه قرار آخر الأسبوع.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "عندي قناعة إن فيه حاجات وأنت جوه النادي ما ينفعش تقولها، وحتى وأنت برا النادي برضه مينفعش تتقال، أنا راضي جدًّا، وكل شيء نصيب".

واستعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

