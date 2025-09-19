أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

أكد عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام سيراميكا ونجح في تحقيق فوز مهم، مشددًا على أن ضياع الفرص الهجومية لا يقلقه كثيرًا طالما أن الفريق يصل لمرمى المنافس باستمرار.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إضاعة الفرص أمر إيجابي طالما أننا نصل لمرمى المنافس، ونعمل في الجهاز الفني على معالجة أزمة إهدار الفرص".

وعن الانتقادات الموجهة لبعض اللاعبين، أوضح المدير الفني للأهلي: "لا يوجد لاعب في الفريق غير مقنع، ولو لم تكن لدينا قناعة بقدرات جراديشار أو أي لاعب أخر لما تواجد معانا، نحن نتعامل مع محترفين والجميع له دوره".

وبشأن الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا، علق النحاس: "الإصابات من اختصاص الجهاز الطبي، لكن قد يكون الجهد المبذول سببا في بعضها، إصابة بيكهام بسيطة، وبن رمضان اشتكى لكنه أكمل المباراة، ولدينا عناصر قادرة على تعويض أي غياب".

كما تطرق مدرب الأهلي إلى الجدل التحكيمي قائلا: "هناك حكم في الملعب وتقنية فيديو، إذا لم ير الأول الحالة فالثاني يراجعها، لم نكن نعرف وقتها ماذا يراجع الحكم، لكن في النهاية لم يحتسب شيء.

وفيما يخص التغييرات الفنية، أوضح النحاس: "خروج تريزيجيه جاء لإضافة قوة أكبر في وسط الملعب بوجود ديانج، وبعدها أتيحت لنا فرص محققة مثل تسديدة ديانج وكرة جراديشار".

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته: "المباراة كانت تحتاج للانضباط الدفاعي والثبات حتى النهاية، ورغم شعور اللاعبين بالإرهاق، نجحنا في الحفاظ على التقدم والخروج بالفوز الذي كنا نحتاجه بشدة".

واستعاد النادي الأهلي نغمة الإنتصارات بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وفي الدقيقة الرابعة نجح بن شرقي في التوغل داخل منطقة الجزاء ليقدم تمريرة عرضية يسددها محمد شريف لكن يتصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا.

وفي الدقيقة 9 سدد أشرف بن شرقي تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام.

وسدد طاهر محمد طاهر ركلة حرة أرضية تألق فيها محمد بسام حارس سيراميكا وأبعدها عن مرماه.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي ألاول في شباك نظيره سيراميكا كليوباترا،في الدقيقة 26، وعقب إحراز الهدف توجه اللاعب إلى جماهير القلعة الحمراء لتقديم الإعتذار لهم.

وسدد تريزيجيه كرة قوية انقذها محمد بسام من علي خط المرمي في الدقيقة 56.

وغادر أحمد رمضان بيكهام ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليحل العش بديلا له.

وأهدر جراديشار فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 86 بعد تصدٍ رائع من حارس سيراميكا.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، أما سيراميكا كليوباترا فيتراجع للمركز الثامن برصيد 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.