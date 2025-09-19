الصحة تطلق قافلة طبية شاملة بقرية أبو عياد بكفر سعد

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها في تنظيم القوافل الطبية المجانية لخدمة المواطنين بقرى المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بالمحافظة،

تفاصيل القافلة الطبية

وأُقيمت القافلة بقرية أبو عياد التابعة لكفور الغاب بمركز كفر سعد، على مدار يومي الأربعاء والخميس، وضمت 11 عيادة متنقلة بـ 9 تخصصات طبية شملت: الباطنة، العظام، الرمد، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب الفم والأسنان، الجراحة العامة، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة.

كما تم توفير معملين، ووحدتين للأشعة والسونار، إضافة إلى صيدلية متكاملة لصرف العلاج بالمجان.

إقبال واسع وخدمات مجانية

صرح الدكتور محمد عبد الخالق أن القافلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأهالي، حيث تردد عليها 1968 مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانًا، مع تحويل 13 حالة إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 7 حالات.

كما أجرت معامل القافلة 595 تحليلًا، إلى جانب فحص 14 حالة بالأشعة و49 حالة بالسونار.

مبادرات توعوية وفحص مبكر

وشملت القافلة أيضًا الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن" لعدد 154 حالة، فضلًا عن عقد 9 ندوات صحية توعوية استفاد منها 153 مواطنًا.

تقدير شعبي للجهود الصحية

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود الدولة في تقديم الرعاية الصحية المجانية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مؤكدين أن استمرار هذه القوافل يحقق مردودًا إيجابيًا في القرى والمناطق البعيدة.



