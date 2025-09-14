الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 589 مواطنا خلال قوافل طبية مجانية بالبحيرة

قوافل طبية بمحافظة
قوافل طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلتين طبيتين مجانيتين بعزبة الرتم وقرية الكنايس التابعتين للوحدة المحلية لبولين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا.

استفاد من خدمات القافلتين بمدينة كفرالدوار ٥٨٩ مواطنا، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات شملت ١١٤ حالة ١٠٦ باطنة، ١٠٦ الرمد، ٥٨ العظام، ٩٦ الأسنان، ٧٣ الأطفال، ٧٠ الأنف والأذن، ٧٢ الجلدية.


 

كما تم توفير نظارات طبية لـ ٥٠ مواطنا ممن تم توقيع الكشف عليهم خلال القوافل بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

أكدت محافظة البحيرة استمرارها في تنظيم القوافل الطبية والسكانية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الإجتماعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة كفرالدوار قوافل طبية محافظة البحيرة محافظ البحيرة

مواد متعلقة

تعرض ابنة سامي عنان لحادث مروع على صحراوي البحيرة

من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 10 مساجد في 8 محافظات

تقديم علاج مجاني لـ 535 حالة ضمن قافلة طبية بشبراخيت في البحيرة

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads