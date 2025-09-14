الكشف على 589 مواطنا خلال قوافل طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلتين طبيتين مجانيتين بعزبة الرتم وقرية الكنايس التابعتين للوحدة المحلية لبولين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا.

استفاد من خدمات القافلتين بمدينة كفرالدوار ٥٨٩ مواطنا، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات شملت ١١٤ حالة ١٠٦ باطنة، ١٠٦ الرمد، ٥٨ العظام، ٩٦ الأسنان، ٧٣ الأطفال، ٧٠ الأنف والأذن، ٧٢ الجلدية.





كما تم توفير نظارات طبية لـ ٥٠ مواطنا ممن تم توقيع الكشف عليهم خلال القوافل بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

أكدت محافظة البحيرة استمرارها في تنظيم القوافل الطبية والسكانية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الإجتماعية.

