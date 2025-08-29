مفاجآت صادمة لوكيل الصحة بدمياط أثناء تفقده وحدة طب الأسرة بقرية الشعراء (صور)

أجرى الدكتور محمد المتولي براوي، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة علي وحدة طب الأسرة بقرية الشعراء لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

متابعة الالتزام والانضباط

وشدد وكيل الوزارة، خلال جولته، على ضرورة التزام الفريق الطبي والتمريضي والعاملين بأداء مهامهم داخل الوحدة.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال الزيارة، عدم التزام بعض العاملين بارتداء الكارت التعريفي، ورصد وجود بعض الأعطال بالأجهزة، فقام بتوجيه العاملين بضرورة ارتداء كامل الزي المخصص لكل من الأطباء والتمريض والعاملين، ووضع الكارت التعريفي في مكانه، كما وجه الإدارة الهندسية بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة.

زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بدمياط إلى وحدة طب الأسرة بالشعراء

تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان

وتفقد وكيل الوزارة الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية الأساسية وتواجد الصيدلي، كما زار عيادة الأسنان وتبادل الحديث مع المرضى الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى الخدمة، واطمأن على انتظام العمل بالمبادرات الصحية القومية داخل الوحدة.

ملفات طب الأسرة وتوصيات عاجلة

ولاحظ وكيل الوزارة ضعف نسبة تسجيل ملفات طب الأسرة التي لم تتجاوز 20 بالمائة، ووجه بضرورة فتح ملفات جديدة للأسر غير المسجلة أثناء توقيع الكشف الطبي، كما كلّف إدارة الرعاية الأساسية بوضع خطة واضحة لاستكمال المستهدف سريعا، وحث المثقفات الصحيات والعاملين بالوحدة على توعية المواطنين بأهمية التسجيل.

إشادة بالتطعيمات وجهود الفرق الطبية

وأشاد وكيل الوزارة، بأعمال التطعيمات التي حققت نسبة تغطية بلغت 100 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موجها الشكر للأطقم الطبية والعاملين بقطاع التطعيمات وأطباء الأسنان وأطباء الاستقبال على جهودهم المتميزة.

وفي ختام جولته، شدد وكيل الوزارة، على ضرورة رفع مستوى النظافة داخل الوحدة بما يتوافق مع بيئة العمل الصحي، مؤكدا على أهمية تكاتف جميع العاملين وبذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمواطنين.

