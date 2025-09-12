قافلة طبية شاملة بقرية أم الرضا الجديدة ضمن خطة الصحة لشهر سبتمبر

استكملت مديرية الصحة جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وباشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عيادات متنقلة وخدمات علاجية مجانية

وأوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية بدمياط، أن القافلة الطبية التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس بقرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ، تضمنت 11 عيادة متنقلة في 9 تخصصات طبية مختلفة، إلى جانب معمل تحاليل ووحدتي أشعة وسونار وصيدلية لصرف العلاج بالمجان.

اقبال كبير وخدمات متنوعة

شهدت القافلة إقبالا واسعا، حيث تردد عليها 1260 مواطنا خضعوا للكشف الطبي المجاني، كما تم إجراء 367 تحليل دم وطفيليات، وفحص 16 حالة بالأشعة و24 حالة بالسونار، بالاضافة الى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 158 مواطنا ضمن مبادرة "افحص واطمن".

مبادرة مجتمعية على هامش القافلة

بالتوازي مع الخدمات الطبية، أطلقت المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بمشاركة مديريات الأوقاف ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومكتبة مصر العامة المتنقلة. وتضمنت الفعاليات ندوات توعوية عن التربية الإيجابية، ودور الأب في تنشئة الأبناء، وطرق التعامل مع ذوي الهمم، إلى جانب ندوات للتربية الجنسية الموجهة للأسر لتعزيز القيم الصحيحة في تربية النشء.



