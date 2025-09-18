زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمستشفى مبرة مصر القديمة

تفقد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، مستشفى مبرة مصر القديمة، إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية تقدم للمرضى.

وزار شقوير خلال جولة ميدانية مفاجئة، بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفى ومن بينها قسم الرعاية الجديدة، وقسم الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية.

وتأتي هذه الزيارات انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية تجاه المرضى المترددين على مستشفيات المؤسسة.

ووجه شقوير الشكر والتقدير للكوادر الطبية صاحبه المجهودات المضنية والإنجازات الطبية اليومية داخل المستشفى وتحظى بإشادة وزارة الصحة والسكان بمجهوداتها.

شارك الدكتور شقوير أثناء زيارته الميدانية المفاجئة الدكتورة منى الزقزوقي مديرة العيادة، الدكتور محمد عبد المنعم مدير الخدمات الطبية بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.