أخبار مصر

زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمستشفى مبرة مصر القديمة

د.محمد شقوير
د.محمد شقوير
تفقد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، مستشفى مبرة مصر القديمة، إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية تقدم للمرضى.

وزار شقوير خلال جولة ميدانية مفاجئة، بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفى ومن بينها قسم الرعاية الجديدة، وقسم الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية.

وتأتي هذه الزيارات انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية تجاه المرضى المترددين على مستشفيات المؤسسة.

ووجه شقوير الشكر والتقدير للكوادر الطبية صاحبه المجهودات المضنية والإنجازات الطبية اليومية داخل المستشفى وتحظى بإشادة وزارة الصحة والسكان بمجهوداتها.

الصحة العالمية: الوضع في غزة غير إنساني

الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

 شارك الدكتور شقوير أثناء زيارته الميدانية المفاجئة الدكتورة منى الزقزوقي مديرة العيادة، الدكتور محمد عبد المنعم مدير الخدمات الطبية بالمستشفى.

