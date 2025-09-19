الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل موسم الشتاء، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد من الوسائل الفعالة للوقاية من مضاعفات الفيروس، مشددا على ضرورة توخي الدقة في تحديد الفئات التي يجب الامتناع عن إعطائها التطعيم.

موانع الحصول على تطعيم الإنفلونزا 

وأوضح أن التطعيم لا يعطى للأطفال الأقل من 6 أشهر، كما يمنع عن الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه البيض أو أحد مكونات اللقاح نفسه، وذلك تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهم.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا يمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع أي لقاح آخر أو قبل أو بعد أي تطعيم آخر دون الحاجة إلى فترة زمنية فاصلة، حيث لا توجد اشتراطات محددة بهذا الشأن.

وشدد على أن التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا يمثل خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيًا المواطنين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل تلقي اللقاح للتأكد من ملاءمته لكل حالة.

وبالتزامن مع قرب موسم الشتاء،  كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا 

وأشارت إلى أنه عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا تظهر الأعراض فجأة ويصاب الجسم بحرارة مرتفعة وألم شديد في الجسم وصداع وسعال وسيلان الأنف بينما العطس نادر.

وأوضحت فاكسيرا أن الإصابة بنزلات البرد تظهر تدريجيا، بينما الحرارة المرتفعة للجسم نادرة الحدوث عكس الإنفلونزا.

أعراض نزلات البرد

وتتضمن أعراض نزلات البرد السعال من بسيط إلى متوسط ووجود سيلان الأنف وعطس.

الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا لا يحمي من نزلات البرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستشاري أمراض الباطنة الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة انفلونزا الموسمية لقاح الأنفلونزا الموسمية لقاح الانفلونزا

مواد متعلقة

زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمستشفى مبرة مصر القديمة

الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان

في زيارة مفاجئة، نائب وزير الصحة يوجه باستبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي بالغربية

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

أول تعليق من الصحة بعد وفاة طفلين بالمنوفية في نفس يوم تلقيهما التطعيمات الروتينية

الصحة: انتهاء أعمال إحلال وتجديد وحدة جراحات الرمد والعيون بمستشفي الشيخ زايد التخصصي

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

ظهرت الآن، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر السمك اليوم، البلطي يصدم المصريين مجددا وارتفاع البوري والكابوريا 20 جنيها

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads