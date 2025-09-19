قبل موسم الشتاء، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد من الوسائل الفعالة للوقاية من مضاعفات الفيروس، مشددا على ضرورة توخي الدقة في تحديد الفئات التي يجب الامتناع عن إعطائها التطعيم.

موانع الحصول على تطعيم الإنفلونزا

وأوضح أن التطعيم لا يعطى للأطفال الأقل من 6 أشهر، كما يمنع عن الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه البيض أو أحد مكونات اللقاح نفسه، وذلك تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهم.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا يمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع أي لقاح آخر أو قبل أو بعد أي تطعيم آخر دون الحاجة إلى فترة زمنية فاصلة، حيث لا توجد اشتراطات محددة بهذا الشأن.

وشدد على أن التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا يمثل خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيًا المواطنين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل تلقي اللقاح للتأكد من ملاءمته لكل حالة.

وبالتزامن مع قرب موسم الشتاء، كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا

وأشارت إلى أنه عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا تظهر الأعراض فجأة ويصاب الجسم بحرارة مرتفعة وألم شديد في الجسم وصداع وسعال وسيلان الأنف بينما العطس نادر.

وأوضحت فاكسيرا أن الإصابة بنزلات البرد تظهر تدريجيا، بينما الحرارة المرتفعة للجسم نادرة الحدوث عكس الإنفلونزا.

أعراض نزلات البرد

وتتضمن أعراض نزلات البرد السعال من بسيط إلى متوسط ووجود سيلان الأنف وعطس.

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا لا يحمي من نزلات البرد.

