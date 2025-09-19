نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير السلامة والوقاية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.

واستهل نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى قلين التخصصي، يرافقه الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تفقد عيادات الرمد والأسنان، التي تضم 23 طبيب أسنان، وعيادة الباطنة التي تستقبل نحو 100 حالة يوميًا، بالإضافة إلى قسم الأشعة المقطعية الذي يخدم 20 حالة يوميًا، وقسم الأشعة التليفزيونية المزود بجهازي سونار.

عدم انتظام صرف بعض الأدوية على نفقة الدولة

كما زار عيادة القلب، وغرفة الماموجرام، والصيدلية المركزية، حيث استمع إلى شكاوى المرضى بشأن عدم انتظام صرف بعض الأدوية على نفقة الدولة، ووجه بتدخل عاجل لضمان انتظام الصرف، كما لاحظ تأخر إصدار تقارير الأشعة، فأوصى بتسريع إجراءاتها وخصم مستحقات الشركة المسؤولة عن النظافة لتقصيرها.

وتفقد نائب الوزير غرف العمليات الخمس، وسكن الأطباء، مشيدًا بجودته، وقسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى ووجه بالالتزام الصارم بسياسات صرف المضادات الحيوية، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، موجهًا بتحديث الأجهزة الطبية، وأمر بتحويل عدد من الأطباء بالعيادات الخارجية للتحقيق بسبب تأخرهم عن العمل.

و انتقل الدكتور قنديل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تفقد المعامل والعيادات وساحات انتظار المرضى.

لاحظ تكدس المرضى بساحات المعامل، فوجه بتجهيز مساحات إضافية للانتظار وزيادة أعداد الفرق الطبية بالمعامل والموظفين بشباك الخزينة خلال 7 أيام، كما زار وحدة أمراض القلب، وتحدث مع المترددين للتأكد من رضاهم عن الخدمات.

وتفقد عيادات الأسنان، والأنف والأذن، والجلدية، مشيدًا بأداء فريق عيادة الأسنان، واطلع على سجلات وحدة الغسيل الكلوي ووحدة التصلب المتعدد التي تستقبل 12-15 حالة أسبوعيًا، بالإضافة إلى عيادات التخاطب والتغذية ومبادرة الألف يوم الذهبي.

وخلال تفقده سكن الأطباء بالمستشفى، لاحظ عدم ملاءمته، فأوصى بتطويره ورفع كفاءته خلال 7 أيام لتوفير بيئة إقامة مناسبة للأطباء.

وشملت الجولة زيارة وحدة طب أسرة حصة الغنيمي، حيث شهد الدكتور قنديل إجراءات فتح الملف الطبي والتسجيل، ووصف الوقت المستغرق بـ«المناسب»، كما تفقد غرف طب الأسرة، والإسعافات الأولية، والتعقيم، والصيدلية، مطمئنا على توافر مخزون الأدوية، واطلع على معدلات إنجاز مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.



في ختام الجولة، عقد نائب الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ورئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد أبو السعد، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.

تشكيل لجنة من العلاج الحر والنفايات الطبية لاتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة

واستمع إلى تقرير شامل عن أداء مستشفيات المحافظة، ووجه بتلافي الملاحظات التي رصدت، مؤكدًا دعم الوزارة لاستدامة المنظومة الصحية، كما أعلن عن زيارات متتالية لمتابعة تنفيذ التوصيات، ووجه بتشكيل لجنة من العلاج الحر والنفايات الطبية لاتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة، حيث تم إغلاق 8 منشآت طبية خاصة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.





واختتم الدكتور قنديل جولته بتوجيه الشكر لمدير مديرية الشؤون الصحية ومديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمحافظة، مشيدًا بتحسن الأداء مقارنة بالزيارة السابقة، ومؤكدًا التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري.

