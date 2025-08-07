أعراض مرض ضمور العضلات عند الأطفال وأسبابه ومخاطره

أعراض مرض ضمور العضلات عند الأطفال، ضمور العضلات عند الأطفال من الأمراض المزمنة التي أصبحت منتشرة بين الأطفال فى الوقت الحالي.

وأعراض مرض ضمور العضلات عند الأطفال، عديدة وللأسف بعض الأمهات لا تستطيع تمييزها فى البداية ما يؤخر تشخيص المرض وبدء العلاج.

ويقول الدكتور هشام عمارة استشاري أمراض العظام والعمود الفقري: إن ضمور العضلات هو حالة مرضية تؤدي إلى ضعف وفقدان الكتلة العضلية بشكل تدريجي، ويحدث ذلك نتيجة خلل في الأعصاب أو العضلات نفسها، ويؤثر على القدرة الحركية للأطفال، مما يعيق نموهم الطبيعي وتطورهم البدني.

أعراض ضمور العضلات عند الأطفال

وأضاف عمارة: تختلف الأعراض حسب نوع الضمور ودرجة تأثر العضلات، لكن من أبرزها:

ضعف العضلات التدريجي، خاصة في الأطراف الذراعين والساقين.

صعوبة في المشي أو الوقوف، أو التأخر في المشي مقارنة بالأطفال الآخرين.

عدم القدرة على القفز أو صعود الدرج.

سقوط متكرر أثناء اللعب أو المشي.

تضخم غير طبيعي في عضلات الساقين خاصة في ضمور العضلات الدوشيني.

تيبس أو تقلصات عضلية.

صعوبة في التنفس أو البلع في الحالات المتقدمة.

تأخر في النمو الحركي أو الحركي الدقيق.

انحناء العمود الفقري (الجنف) في بعض الحالات.

أسباب ضمور العضلات عند الأطفال

وتابع: يعود ضمور العضلات غالبا إلى أسباب وراثية، وتشمل:

العوامل الجينية، حيث تكون الطفرات الوراثية سبب رئيسي في خلل الجينات المسؤولة عن إنتاج البروتينات الضرورية لبناء العضلات.

الضمور العضلي الدوشيني، وهو من أكثر الأنواع شيوعا بين الأطفال الذكور.

الضمور العضلي الشوكي، سببه خلل في الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي.

أمراض التمثيل الغذائي أو نقص بعض الإنزيمات.

الالتهابات العصبية أو أمراض المناعة الذاتية في حالات نادرة.

مخاطر ضمور العضلات

وأوضح استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، أنه إذا لم يكتشف المرض ويعالج مبكرا، قد يؤدي إلى:

فقدان القدرة على الحركة تماما.

مشاكل في التنفس نتيجة ضعف عضلات الصدر.

تشوهات في العمود الفقري أو المفاصل.

مشاكل في القلب مثل ضعف عضلة القلب.

صعوبات في البلع والكلام.

الاعتماد الكامل على الكرسي المتحرك.

تأثير نفسي سلبي على الطفل بسبب فقدان الاستقلالية.

أعراض مرض ضمور العضلات عند الأطفال

علاج ضمور العضلات عند الأطفال

وأضاف الدكتور هشام عمارة، أنه لا يوجد علاج نهائي حتى الآن، لكن العلاجات المتاحة تساعد في تحسين جودة حياة الطفل، ومن طرق علاج ضمور العضلات عند الأطفال:-

العلاج الطبيعي، يساعد على الحفاظ على مرونة العضلات والمفاصل.

تقوية العضلات المتبقية وتحسين التوازن.

تعليم الطفل استخدام أدوات مساعدة للحركة.

تحسين قدراته اليومية مثل اللبس والأكل.

أدوية مثل الكورتيزون لتأخير تقدم المرض، وأدوية أخرى.

في بعض الحالات الوراثية، بدأ الأطباء في استخدام تقنيات تعديل الجينات لتصحيح الطفرات.

العلاج التنفسي لمساعدة الأطفال الذين يعانون من ضعف عضلات التنفس.

الجراحة لتقويم العمود الفقري أو المفاصل في بعض الحالات المتقدمة.

طرق الوقاية من ضمور العضلات

وتابع: رغم أن معظم أنواع ضمور العضلات وراثية ولا يمكن الوقاية منها بشكل مباشر، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي تقلل من احتمالية الإصابة أو تساعد على الاكتشاف المبكر، منها:-

الفحص الجيني قبل الزواج أو الحمل، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

إجراء تحاليل الجينات للأجنة في بعض الحالات المعرضة للخطر.

المتابعة الدورية لنمو الطفل وملاحظة أي تأخر حركي.

الاستشارة الطبية المبكرة عند ملاحظة أعراض غير طبيعية.

