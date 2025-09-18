الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم خدمات العيادات الخارجية لعلاج الإدمان التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصحة النفسية، ومكافحة الإدمان، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة واصلت تقديم خدماتها عبر وحدات خفض الضرر، حيث بلغ عدد المنتظمين بتلك الوحدات 870 مواطنًا خلال شهر أغسطس، كما تم إدخال 585 حالة إلى الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، ليصل إجمالي الحالات منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر 2024 إلى 5 آلاف و223 حالة.

وأضاف أن 245 مريضًا أتموا البرنامج العلاجي بنجاح خلال أغسطس، ليصبح الإجمالي 2,401 حالة تحسن منذ بدء المبادرة.

عدد حالات الانضمام إلى برنامج الحماية من الانتكاس بلغ 857 حالة حتى الآن

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن عدد حالات الانضمام إلى برنامج الحماية من الانتكاس بلغ 857 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد المستفيدين من ندوات التوعية داخل المستشفيات 845 مواطنًا خلال أغسطس، ليصل الإجمالي إلى 53 ألفًا و197 منتفعًا. كما بلغ عدد المستفيدين من الندوات المجتمعية 213 ألفًا و566 مواطنًا.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من برامج التوعية بلغ 456 ألفًا و995 طالبًا، من خلال 10 آلاف و417 جلسة توعوية منذ انطلاق المبادرة، وذلك في إطار الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس.

كما لفت إلى استمرار إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تم فحص 4 آلاف و360 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة خلال أغسطس، بإجمالي 54 ألفًا و961 تحليلًا حتى الآن. كما بلغ عدد السائقين الذين أجريت لهم التحاليل 17 ألفًا و136 سائقًا خلال الشهر ذاته، ليصل الإجمالي إلى 58 ألفًا و548 سائقًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن المبادرة تنفذ برنامجًا تدريبيًا للعاملين بمراكز الرعاية الأولية، حيث تم تدريب 50 فردًا بمشاركة 22 مركزًا من إجمالي المراكز المشاركة في تقديم خدمات العلاج والتوعية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تعتمد على التوسع في خدمات الوقاية والعلاج من الإدمان، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الأولية، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق الوقاية والكشف المبكر، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.